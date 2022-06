Una perdita straziante ha travolto il mondo del calcio. Pietro Tusiano è morto a 26 anni, sconfitto da una malattia. Era l’attaccante dell’Atletico Vieste.

Si è spento per sempre il 6 giugno del 2022, dopo che negli ultimi mesi era stato costretto a fermarsi per combattere quella malattia incurabile, che alla fine non gli ha lasciato scampo.

Aveva giocato nelle categorie Serie D ed Eccellenza pugliese con Vieste, Martina, Fidelis Andria e Orta Nova.

Pierino, è così che i suoi compagni di squadra lo chiamavano, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tantissime persone. Dopo la straziante notizia, sul web sono apparsi numerosi post di addio, di amici e familiari che hanno voluto dargli un ultimo speciale saluto.

La sua squadra, l’Atletico Vieste, ha pubblicato un post, accompagnato dalle sue foto, sulla propria pagina Facebook:

La tipica giornata estiva viestana, “freddata” di colpo sul nascere dalla tragica notizia della scomparsa del nostro Pietro Tusiano. Da qualche mese Pietro lottava tenacemente con un brutto male che purtroppo lo ha portato via dall’affetto dei sue cari. A Pietro dobbiamo tanto, non solo in termini calcistici, in quanto è stato tra i principali artefici della salvezza nell’ultimo campionato di Eccellenza, ma soprattutto per i valori che ci ha trasmesso. In questi mesi abbiamo fatto quadrato, lottando su ogni campo e su ogni pallone, proprio come lui era abituato a fare ed ha fatto fino all’ultimo secondo col sorriso sempre stampato in volto. Oggi ogni parola potrebbe essere superflua. Ci uniamo al dolore della famiglia e di tutti coloro il quale hanno avuto il piacere di conoscere e soprattutto apprezzare per la semplicità e generosità che lo contraddistinguevano. Ciao Pierino, che la terra ti sia lieve…❤️