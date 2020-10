La nota attrice svedese Inger Nilsson, famosa per il suo storico ruolo di Pippi Calzelunghe, ha scoperto di aver contratto il Covid-19. Dopo il volo dalla Svezia a Francoforte, giunta all’aeroporto, è stata sottoposta al tampone, che ha dato esito positivo.

Credit: Wikipedia

L’attrice, che nella puntata di ieri avrebbe dovuto partecipare al programma tv Domenica Live, si è ritrovata costretta a tornare in Svezia.

Barbara D’Urso si è collegata in diretta con la Nilsson dalla sua abitazione, spiegando al pubblico cos’era accaduto e perché era assente in studio.

Nonostante la positività al Coronavirus, l’attrice sta bene. Ha spiegato di sentire un po’ di stanchezza come se avesse l’influenza, ma fortunatamente non ha altri sintomi.

Credit: Wikipedia

Ha voluto comunque essere presente a Domenica Live, anche se da lontano, per omaggiare i 50 anni in televisione di Pippi Calzelunghe e i 75 nelle librerie. Una bambina dai capelli rossi, con le treccine e con le lentiggini che ha fatto innamorare e divertire per anni tutto il mondo. Un’icona che vivrà per sempre nella storia della televisione.

La carriera di Inger Nilsson

Credit: betantonio – YouTube

Inger Nilsson è una famosa attrice e cantante svedese, nata il 4 maggio del 1959. Aveva soltanto 8 anni quando ha interpretato il ruolo di Pippi Calzelunghe. Oggi ha 61 anni e lavora come segretaria a Stoccolma, continuando però a partecipare a molti spettacoli teatrali.

Nel 1975, l’attrice ha ricevuto il premio TP de Oro per il personaggio più popolare. Pippi Calzelunghe ha ottenuto un successo nazionale ed internazionale ed è stato tradotto in diverse lingue.

In Italia, è apparsa per la prima volta come ospite nel programma Anima Mia di Fabio Fazzi e in seguito, nella trasmissione televisiva I migliori anni condotta da Carlo Conti.

L’ultima interpretazione della Nilsson risale al 2000, quando ha recitato nel film Gripsholm, del regista Xavier Koller.