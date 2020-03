Pisa, Fabiola Pratali si è spenta per sempre Un'altra infermiera si è spenta per sempre dopo due lunghi giorni di agonia. Ecco cosa le è accaduto..

Una tragedia terribile, ha colpito la comunità di Ponsacco, in provincia di Pisa. L’infermiera Fabiola Pratali, si è spenta per sempre dopo due lunghi giorni di agonia. I medici hanno provato a fare il possibile per salvarla, ma nonostante i loro tentativi per la donna non c’è stato più nulla da fare. Il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

In base alle informazioni emerse nelle ultime ore, la signora di quaranta nove anni, la mattina di lunedì venti tre marzo, è uscita di casa intorno alle sei e trenta, per andare a lavoro a Fucecchio.

Quando all’improvviso, è rimasta incastrata tra il cancello e la sua auto.Aveva tolto il freno a mano e la vettura ha iniziato a camminare. L’infermiera, dopo l’incidente, è riuscita a risalire in macchina e subito dopo ha perso i sensi.

A trovarla, è stato proprio il marito, intorno alle otto, quando anche lui è uscito per andare a lavorare. Inizialmente, si pensava che fosse stata colpita da un malore. L’uomo aveva ricevuto una telefona, in cui è stato informato che la moglie non era arrivata a lavoro.

Solamente dopo, è emersa la terribile verità su ciò che era accaduto. Sul posto è stato chiesto l’intervento della Misericordia di Lari e la Misericordia di Cascina e subito dopo, è stata portata all’ospedale di Cinisello.

I medici hanno provato a fare il possibile per cercare di salvarla, ma i loro disperati tentativi si sono rivelati del tutto vani, poiché i traumi che aveva riportato erano molto gravi.

I colleghi hanno voluto ricordarla con un dolce pensiero: “Fabiola dal 2000 lavorava all’assistenza domiciliare di Fucecchio, era un punto di riferimento per tanti pazienti domiciliari, che nel corso degli anni aveva seguito con tanta personalità e dolcezza che la contraddistingueva.

La mattina del venti tre marzo, mentre andava a lavoro, pochi giorni dopo il suo compleanno, per una tragica circostanza, ci ha privato del suo sorriso. Siamo vicini alla famiglia colpita da questa grave perdita!”

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

