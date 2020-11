Incendio in superstrada in Toscana, vicino a Pisa, lungo la Fi-Pi-Li, che collega Firenze a Livorno. Le fiamme si sono propagate da un’autocisterna, mettendo in allarme automobilisti e popolazione. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, mentre il primo cittadino invita tutti quanti a chiudere le finestre per precauzione.

Sulla superstrada Fi-Pi-Li, nel tratto tra Empoli e San Miniato, ad andare a fuoco è stata una cisterna contenente del combustile.

A quanto pare un camion cisterna che transitava sulla strada, a causa di un incidente stradale tra le uscite di San Miniato e Ponte a Elsa, ha innescato un grosso incendio. L’incidente ha avuto luogo vicino a un distributore di benzina.

Subito la circolazione è stata bloccata e la superstrada chiusa in entramnin i sensi di marcia nel tratto vicino a San Miniato, in provincia di Pisa.

Immediatamente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, le ambulanze e gli agenti della polizia stradale, con l’impiego di squadre provenienti dai comuni limitrofi.

Incendio in superstrada, i vigili del fuoco domano le fiamme

Simone Giglioli, sindaco di San Miniato, ha continuamente aggiornato la popolazione su Facebook. Fino a quando i pompieri non hanno domato le fiamme:

L’incendio e l’incidente è stato fortunatamente risulto. Non ci sono stati né morti, né feriti. L’incendio all’autocisterna si è originato dallo scoppio di un pneumatico.

Attualmente sono in corso le attività di rimozione del mezzo, poi inizierà la bonifica. Al momento non sappiamo i tempi di ripristino e riapertura di entrambi i tratti dagli svincoli di Ponte a Egola a Empoli ovest. La viabilità ordinaria è molto congestionata. Vi chiedo quindi di evitare spostamenti superflui.

Al momento non ci sono restrizioni su areazioni di locali.

Per precauzione i cittadini erano stati invitati a tenere le finestre chiuse a causa di possibili sostanze nocive immesse nell’aria dalle fiamme divampate.