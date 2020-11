Un gravissimo evento è avvenuto nella mattinata di giovedì 26 novembre, a Badie, un piccolo comune in provincia di Pisa. Una madre ha trovato il suo neonato di soli 5 mesi, senza vita nella sua culla. Sul posto sono arrivati d’urgenza i sanitari del 118, ma i loro tentativi di salvarlo si sono rivelati inutili.

Nell’abitazione della famiglia, sono arrivate anche le forze dell’ordine, che ora stanno indagando su quanto accaduto. Il Pm ha disposto l’autopsia sul corpo del bimbo.

Secondo le informazione emerse, il dramma è avvenuto all’alba di giovedì 26 novembre, a Badie. A trovare il corpo senza vita del piccolo, è stata proprio la madre, che ha lanciato tempestivamente l’allarme.

La donna, era sola in casa. Il marito era uscito prima per andare a lavoro. All’improvviso si è svegliata, poiché ha sentito piangere uno dei suoi gemelli ed è andata di corsa a vedere, nell’altra stanza.

Nel momento in cui è entrata, ha notato che l’altro piccolo, che era nella sua culla, non respirava più. Ha lanciato subito l’allarme al 118 ed in attesa che arrivassero i soccorsi, ha provato anche rianimarlo.

I sanitari arrivati nell’abitazione, hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso, che avrebbe dovuto trasportare il bimbo all’ospedale Meyer di Firenze. Però, tutti i loro tentativi di salvarlo, si sono rivelati inutili. Purtroppo il cuore del piccolo non ha mai ripreso a battere. Ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso.

Neonato morto a soli 5 mesi: le indagini

CREDIT: MASSIMO LANINI

Nell’abitazione della famiglia, è arrivata anche una volante dei carabinieri, che hanno avviato tempestivamente tutte le indagini del caso. Gli agenti hanno allertato anche il Pm di turno, che ha disposto l’autopsia sul corpo del neonato.

La salma è stata trasferita all’istituto di Anatomia Patologica di Pisa, dove nei prossimi giorni, il medico legale effettuerà l’esame autoptico.

Secondo il maresciallo Giuseppe Gliozzo, che è intervenuto nella casa, il decesso di questo bimbo sembrerebbe che sia avvenuto per cause naturali. Credono infatti che sia morto a causa della SIDS, la cosiddetta sindrome della morte improvvisa del neonato.