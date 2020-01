Pontecorvo, bimbo di tre anni caduto dal balcone Bambino di 3 anni è caduto dal balcone del secondo piano. E' grave. Ecco come è riuscito ad arrivare in quel posto da solo..

L’ennesimo dramma è accaduto nella mattinata di ieri, martedì quattordici gennaio a Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Dove un bimbo di tre anni e mezzo, ha approfittato di un momento di distrazione dei genitori ed è andato a giocare con una sedia sul balcone. Si è sporto troppo ed è precipitato nel vuoto dal secondo piano del palazzo.

Le persone presenti al momento dell’accaduto, sono rimaste sconvolte, ma nello stesso tempo qualcuno di loro è stato sveglio nel chiamare i soccorsi, che sono arrivati sul posto immediatamente.

Secondo le informazioni che sono emerse nelle ultime ore, il piccolo era in casa, in un condominio a Piazzale Romita, con i suoi genitori e non c’era nulla di strano, erano impegnati nelle faccende domestiche.

I due si sono distratti per un attimo ed il bimbo è andato a giocare con la sua sedia nel balcone. Si è arrampicato e molto probabilmente si è sporto troppo ed è precipitato dal secondo piano del palazzo.

La gente che era in strada, ha allertato subito i medici del cento diciotto, che sono arrivati nell’abitazione in pochi minuti. Oltre l’ambulanza, è stato anche chiesto l’intervento di un elisoccorso.

Sin da subito le condizioni del bambino sono sembrate gravissime ed infatti i dottori arrivati sul posto, una volta stabilizzato, hanno deciso di trasportarlo in ospedale con l’elicottero.

I genitori, come i presenti al momento del caduta, sono rimasti sconvolti e non riescono ancora a capire come sia potuto accadere. Le condizioni del piccolo sono molto gravi, ma per il momento non ci sono altre informazioni sulla sua situazione.

Ha fatto un volo di circa sei metri e sembrerebbe che i traumi che ha riportato nella caduta, non sono semplici da curare. I medici, nonostante tutto, stanno cercando di fare il possibile.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.

