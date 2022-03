Un terribile incidente si è verificato tra Vivaro e San Quirino, in provincia di Pordenone. Due ragazzi, Manuel Cari 29 anni e Chiara Materassi 24 anni, hanno perso la vita.

I due sposi, residenti a Fontanafredda, si trovavano a bordo della loro auto e stavano percorrendo la strada provinciale 53, quando si sono scontrati frontalmente contro un camion.

Manuele e Chiara sono morti sul colpo, lasciando nel dolore i loro 5 figli. Il conducente del grande mezzo, invece, è stato trasportato in ospedale, dove attualmente è ricoverato in condizioni non gravi. È rimasto ferito ed è sotto choc per quanto accaduto.

Sul posto sono arrivati i soccorsi, le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco. Inizialmente, alla vista di due seggiolini, gli agenti hanno pensato che nell’auto, tra le lamiere, ci fossero anche i bambini. Dopo aver esaminato l’interno della vettura, hanno però stabilito che fossero presenti solo i due genitori. Nessuno ha potuto fare nulla per salvarli. Sono stati dichiarati morti sul posto.

Il traffico è stato bloccato per diverso tempo, per permettere ai pompieri di intervenire e agli inquirenti di effettuare tutti i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e capire cosa abbia provocato il violento frontale.

La prima ricostruzione dell’incidente di Manuel Cari e Chiara Materassi

Sembrerebbe che siano stati Manuel e Chiara a perdere il controllo della vettura e a sbandare contro il camion, che proveniva dalla corsia opposta.

La notizia ha sconvolto tutti coloro che li conoscevano. La comunità si è stretta al dolore dei familiari e dei 5 bambini, che hanno perso la loro mamma e il loro papà.

Sul web molte persone hanno pubblicato messaggi di cordoglio e dolci pensieri per salutare i due fidanzati per l’ultima volta.

Una notizia arrivata poche ore dopo quella dell’incidente a Padova, dove a morire è stato un neonato di pochi mesi. Si trovava nel passeggino e sua madre stava attraversando sulle strisce pedonali, quando una macchina ha travolto il piccolo e lo ha trascinato con la carrozzina per diversi metri. È morto davanti agli occhi della sua mamma.