Il drammatico episodio di Kristin Potter, la mamma morta per andare a portare il cibo ai cani del vicino

Un episodio davvero triste è quello avvenuto lo scorso giovedì 16 marzo, nel centro di Township, in Pennsylvania. Una mamma di soli 38 anni, chiamata Kristin Potter ha perso la vita davanti agli occhi di uno dei suoi figli, mentre stava dando da mangiare ai cani dei vicini.

L’hanno azzannata ed all’arrivo dei soccorritori, per la donna purtroppo non c’era ormai più nulla da fare. Gli inquirenti hanno deciso di mettere fine anche alla vita dei due alani.

Una vicenda davvero straziante, che non ha sconvolto solo la famiglia, ma tutta la comunità. La giovane in realtà era andata anche altre volte da quei cuccioli, ma non era mai accaduto nulla del genere.

Kristin era mamma di due figli ed in quella giornata era in casa. La sua vicina, visto che stava facendo tardi a rientrare, ha chiesto alla sua amica di portare il cibo ai suoi cuccioli.

Tuttavia, una volta entrata nel cortile, è avvenuto l’impensabile. Due dei quattro cani presenti in casa, sono andati di corsa verso di lei e le sono saltati addosso.

Il figlio che al momento dei fatti era con lei, non credeva che volessero farle del male. Però quando ha sentito la madre chiedere aiuto, ha iniziato a spaventarsi.

I tentativi vani dei soccorritori per Kristin Potter

Il ragazzo è tornato di corsa nella sua abitazione, per chiedere aiuto. Ha chiamato le forze dell’ordine ed anche i sanitari. Tuttavia, all’arrivo dei soccorritori sul posto, per la giovane donna non c’era ormai più nulla da fare.

Gli inquirenti dal racconto dei vicini, hanno deciso di mettere fine alla vita dei due alani. Alcune persone hanno detto che aveva già mostrato segni di aggressività in passato, ma l’amica umana non ha mai fatto niente per fermarli. Un porta voce della polizia, sull’accaduto ha detto: