Il giovane portiere brasiliano dell'Altamura, che milita in serie D, non vedeva la famiglia da mesi. La sua squadra ha deciso di regalare ai genitori un biglietto per venire da lui in Italia per le feste

Davvero una grandissima sorpresa per il giovane calciatore e per la sua famiglia che vive lontana da lui. Il portiere brasiliano dell’Altamura riceve un regalo speciale dalla sua squadra, che milita nel campionato di calcio di serie D. Il suo team, che lo ha ingaggiato da qualche tempo, ha regalato alla sua famiglia i biglietti aerei per poter venire in Italia dal Brasile per Natale.

Gabriel Fernandes è il giovane portiere dell’Altamura, una società di calcio che milita nel campionato di serie D. Lui è brasiliano e il club pugliese, in occasione delle feste di fine anno, ha deciso di organizzargli una sorpresa che lo ha lasciato senza parole.

La dirigenza, infatti, ha chiamato in segreto la sua famiglia, per regalare ai genitori i biglietti aerei che avrebbero permesso loro di lasciare il Brasile per le feste di fine anno e raggiungere il figlio in Puglia.

Il ragazzo non sapeva niente di questa bella sorpresa, perché il club pugliese ha agito nel massimo riserbo. La dirigenza ha comprato i biglietti aerei ai genitori, che sono presto giunti in Italia per fare una sorpresa al giovanissimo portiere.

Sia la sua famiglia sia il ragazzo stesso, che ha solo 18 anni, hanno potuto così stare insieme in occasione delle festività natalizie. E non hanno smesso di ringraziare l’Altamura per il gesto gentile compiuto da tutta la squadra.

Il portiere dell’Altamura riceve il regalo più bello che si possa trovare sotto l’albero a Natale: stare con la famiglia dopo tanto tempo

Il gesto dell’Altamura ha commosso tutti quanti. Non solo il portiere e la sua famiglia e non solo i tifosi, ma tutti coloro che hanno potuto leggere una storia davvero toccante, perfetta per il periodo che stiamo vivendo.

Il giovane ragazzo di 18 anni da tempo gioca in Europa, prima in Portogallo e poi in Italia. Ha lasciato presto il Brasile e le occasioni per vedere i genitori non sono mai state molte.