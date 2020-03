Positivo al Coronavirus, infrange le regole della quarantena per andare a fare la spesa Un uomo positivo al Covid-19, messo in quarantena obbligatoria presso il proprio domicilio, infrange le regole, esce per andare a fare la spesa

Un cittadino di Canale Monterano in provincia di Manziana, un piccolo comune alle porte di Roma è stato denunciato per violazione della quarantena. Il cittadino ha deliberatamente violato l’isolamento domiciliare. L’uomo ha contratto il virus in una palestra la Gym Palace nel Manziana. Nonostante l’obbligo della quarantena ha violato la legge ed è uscito di casa per fare la spesa.

Vediamo nel dettaglio cosa è successo. I carabinieri hanno scovato il cittadino intento a svolgere le sue faccende in vari negozi del territorio. È stato denunciato per aver infranto la quarantena, che ricordiamo essere obbligatoria. Nel territorio sono sempre presenti i militari, che in collaborazione con le forze dell’ordine, effettuano continui controlli su tutti i cittadini.

I carabinieri hanno fermato l’uomo, che con il suo gesto sconsiderato ha messo in serio pericolo sé stesso e tutte le persone a lui vicine. Questo è solo uno dei diciotto casi, riconducibili al focolaio della palestra Gym Palace nel Manziana. Al momento i casi in tutto sono diciotto come appena detto, ma solo tre sono ricoverati e uno è in terapia intensiva. Gli altri sono in quarantena obbligatoria presso il proprio domicilio.

Tutti i casi presenti a Canale Monterano, fanno parte di questo piccolo focolaio, proveniente sempre dalla palestra. I contagiati per il momento sono circoscritti, ma se si continua a circolare infrangendo le leggi della quarantena è ovvio che gli ammalati si raddoppieranno. I ragazzi hanno contratto il virus a inizio marzo, trasmettendolo ai famigliari.

Bruno Bruni sindaco di Manziana, continua con i suoi appelli:

“Continuiamo a ripetere le disposizioni in vigore: restiamo a casa, usciamo solo se davvero necessario, quando lo facciamo, usiamo il massimo delle precauzioni”.

Le sue parole sono rivolte a tutti i cittadini:

“Se nel negozio dove siete non trovate il prodotto a cui siete affezionati, ripiegate su qualcosa di analogo, non è il momento della comodità, ma quello dei sacrifici. Stringiamo i denti e tutto tornerà come prima. Pensiamo a rimettere in moto il nostro paese e poi le nostre vite”.