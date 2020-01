Pozzo D’Adda, bimba di 6 anni sviene nella vasca Bambina di 6 anni sviene nella vasca da bagno e viene trovata dalla madre sott'acqua. E' grave. I carabinieri stanno indagando. Ecco cosa hanno scoperto..

Una vicenda terribile è accaduta a nel pomeriggio di venerdì diciassette gennaio, a Pozzo D’Adda, in provincia di Milano. Una bimba di sei anni, ha perso i sensi mentre era nella vasca da bagno ed ora ricoverata nel reparto di terapia intensiva in gravi condizioni.

In molti sono sconvolti, da ciò che è accaduto, ma i familiari della piccola, ancora non riescono a capire come sia potuto accadere un evento simile.

Secondo le informazioni che sono emerse nelle ultime ore, nel pomeriggio di venerdì la famiglia era in casa e la mamma aveva deciso di fare il bagno alla figlia di sei anni.

L’aveva lasciata nella vasca per qualche minuto, ma quando è tornata ha fatto la scoperta terribile. La bimba era priva di sensi ed era sott’acqua. L’allarme per l’ambulanza è partito intorno alle diciotto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori, con due mezzi ed un elisoccorso. I medici hanno tentato di stabilizzarla sul posto e subito dopo è stata trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII, in codice rosso con l’elisoccorso.

Le condizioni della piccola sono davvero disperate. I dottori hanno deciso di ricoverarla nel reparto di terapia intensiva, ma ora stanno facendo tutti gli esami e tutte le analisi, per capire come sia potuto accadere un evento simile e cosa lo abbia scatenato.

Sul posto è arrivata anche un’auto dei carabinieri, che ora stanno lavorando per cercare di ricostruire cosa è accaduto nei minuti precedenti.

Secondo ciò che è emerso nelle ultime ore, sembrerebbe che la bimba in passato abbia già avuto un problema di salute ed abbia subito un intervento chirurgico. I medici vogliono capire se sia stato proprio questo a causare lo svenimento e tutti i suoi malesseri.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda, ma soprattutto sulle condizioni mediche della piccola.

