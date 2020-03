Precipita aereo a Manila con a bordo medici e attrezzature: 8 morti

È avvenuto pochi minuti fa un drammatico incidente aereo a Manila, in fase di decollo è esploso un veivolo. Nell’aereo precipitato sono morte 8 persone, tra cui un paziente malato che stava per essere trasportato a Tokyo.

L’aereo era quello utilizzato per l’assistenza medica necessaria per combattere l’emergenza sanitaria mondiale. Si trovava in fase di decollo quando improvvisamente è esploso nell’aeroporto della città.

Sarebbe dovuto arrivare in Giappone, a Tokyo. A diffondere la notizia è stata una televisione nipponica “Nhk”. A bordo vi era un paziente ed altre sette persone.

WATCH: Plane explodes near NAIA runway

A private jet explodes near the Ninoy Aquino International Airport Runway No. 24 Sunday, March 29. Initial reports say the explosion happened around 8PM, with 8 on board pic.twitter.com/jLF7lo2Aiq

— Rappler (@rapplerdotcom) March 29, 2020