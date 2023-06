Prepara il pranzo al marito e posta la foto sui social: moglie invasa dalle critiche

Tantissime mogli si occupano di preparare il pranzo ai mariti che lavorano fuori tutto il giorno e non possono rientrare a casa. Alcuni giorni fa una donna ha preparato il pranzo al marito ed ha pensato bene di postare tutto sui social.

Nello scatto si vedono tramezzini, wurstel e formaggio tagliato, alcuni crackers tutto ordinato in delle pratiche vaschette. E poi ancora una barretta di muesli, frutta e una bibita. Tutto cibo non molto salutare.

Fonte: web

Nemmeno lei probabilmente si sarebbe aspettata una simile polemica sotto la foto pubblicata sui social. C’è chi ha scritto “più economico, più fresco e più sano” criticando probabilmente la scelta dei cibi preparati.

Un’altra ha criticato la scelta di preparare il cibo al marito: “Dobbiamo dargli da mangiare anche a pranzo adesso?” – ha scritto. Ma c’è anche chi ha difeso la pratica: “Nessuno vi obbliga a preparare il pranzo al marito. Andate avanti se non siete d’accordo”. Un’altra donna ha ammesso di fare la stessa cosa ma con un pizzico di creatività.

Liza Stian è spesso criticata per la sua scelta di preparare il cibo al marito in modo originale ma lei continua a farlo. Si tratta di una ragazza di 25 anni diventata famosa sui social per il modo in cui confeziona il cibo da asporto per il marito lavoratore.

La ragazza impiega oltre un’ora per confezionare il pranzo da asporto, che include la cottura del pane da zero, l’uso di formine e il taglio di salumi a forma di cuore. Grazie al suo talento in cucina e alla sua creatività, Liza crea ogni giorno dei pranzi a tema.

Liza mette in atto tutta la sua creatività per realizzare forme molto simpatiche a forma di supereroi o personaggi dei cartoni animati.

Sotto i suoi video tantissime persone la criticano. “Cosa, ha cinque anni?” – si legge ad esempio in un commento.