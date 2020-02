Previsioni meteo, in arrivo il ciclone Dennis È in arrivo in Italia il ciclone Dennis. Questa tempesta così terribile sta seminando in Europa e raggiungerà anche il nostro Paese. Ecco quando:

È in arrivo in Italia il ciclone Dennis. Già da oggi martedì 18 febbraio, le previsioni meteo vedono il fronte freddo legato a questo ciclone che sta attraversando tutta l’Europa. Nessun Paese è escluso.

Il freddo legato al ciclone Dennis sta attraversando tutta l’Europa partendo dalla Russia fino al Portogallo e da domani transiterà sulla nostra Penisola. Gia da oggi martedì 18 febbraio, il ciclone Dennis sta portando il freddo in molte regioni.

Questa tempesta così terribile sta seminando distruzione e morte nel nord Europa. L’anticiclone africano si ritirerà verso sud ma in gran parte limiterà gli effetti del fronte sull’Italia.

Il passaggio del Ciclone Dennis nel nostro Paese sarà veloce e provocherà un sensibile calo delle temperature, in montagna porterà neve e soprattutto sarà accompagnato da venti di Maestrale.

Ecco cosa dicono gli esperti de ilmeteo.it

“Gli effetti per il nostro Paese saranno molto limitati. L’arricciamento del vortice instabile sull’Inghilterra favorirà una rimonta anticiclonica, in arrivo da Ovest verso il Mediterraneo. Ciò determinerà un corposo aumento delle temperature, soprattutto al Centro-Sud, con punte, all’inizio della nuova settimana vicine ai 21°C. Il Nord invece sarà invece interessato da passaggi leggermente instabili e da temperature più basse, ma pur sempre oltre la media. Possiamo dunque confermare che la tempesta DENNIS sfiorerà solo in parte l’Italia, con conseguenze limitate per le sole regioni del Nord e, in particolare, per l’arco alpino (con nevicate sulle creste estere)”.

Gia da oggi sono in aumento le nubi sul Triveneto, in Emilia Romagna, nel centro Italia e in Campania. Cadranno le piogge sul Veneto, sull’ Emilia Romagna, le Marche, l’Umbria e la Toscana, mentre in Appennino sono previste deboli nevicate al di sopra dei 1500 metri.

Il freddo sarà veloce ma verrà seguito da un rinforzo di venti di Maestrale. Nella giornata di giovedì 20 febbraio le regioni del sud avranno un peggioramento del meteo.

Domani 19 febbraio invece, l’Italia sarà spazzata dai venti di Maestrale e nel pomeriggio ci sarà un peggioramento nel centro-sud con temperature in diminuzione e precipitazioni sparse.

In serata il maltempo si manifesterà sulle regioni di Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Campania con eventuali temporali sulle coste adriatiche.