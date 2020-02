Previsioni meteo del weekend: maltempo in molte regioni d’Italia Il weekend è alle porte e le previsioni meteo non promettono bene. Il fine settimana sarà all'insegna del maltempo in molte regioni d'Italia.

Il weekend è alle porte e le previsioni meteo non promettono bene. Il fine settimana sarà all’insegna del maltempo in molte regioni d’Italia per via di ben tre perturbazioni. Già da ieri, giovedì 27 febbraio, il maltempo ha portato un po’ di pioggia sull’estremo Sud e nel pomeriggio di oggi 28 febbraio si sta man mano allontanando allontanando. Ma sta per arrivare una terza perturbazione nel Postro paese che agirà in tutto il weekend. Gli esperti meteo de Il Meteo.it hanno affermato che nel corso di questo fine settimana sul nostro Paese transiterà il maltempo portando piogge sparse, soprattutto nelle regioni del Nord e sulle regioni Tirreniche così come neve sulle Alpi anche a quote basse, e vento intenso soprattutto sulle regioni del Centro Sud. “La parte più attiva di questo maltempo interesserà la fine di sabato le regioni di Nord-Ovest, domenica quelle di Nord-Est, le tirreniche e la Sardegna, mentre la massa d’aria umida e temperata che la accompagna favorirà un rialzo delle temperature, più sensibile domenica e sulle regioni centro-meridionali“. Al Nord le temperature saranno intorno ai valori più in linea con le medie di questo periodo, mentre sul resto d’Italia vivremo giornate miti con temperature primaverili. Le piogge previste dagli esperti meteo per questo weekend non saranno intense ma segnano la prima perturbazione di marzo che raggiungerà l’Italia e sarà responsabile di un’ intensa fase di maltempo. “Il mese di marzo ci riserva un cambio radicale della circolazione atmosferica osservata negli ultimi 2 mesi a livello europeo e la fine della lunga fase siccitosa sull’Italia: tra lunedì e martedì un’intensa perturbazione atlantica investirà tutto il nostro Paese, mentre l’aria più fredda al suo seguito favorirà la formazione di una profonda circolazione ciclonica nel cuore del mar Mediterraneo. Questo ne conseguirà una forte ondata di maltempo, “con venti fino a tempestosi, mari fino a molto agitati, piogge diffuse e intense su molte regioni, nevicate abbondanti su Alpi e Prealpi e sull’Appennino settentrionale“, hanno dichiarato gli esperti de ilmeteo.it.