Previsioni meteo: torna freddo, pioggia e neve

Da domani venerdì 13 marzo le previsioni meteo indicano molte nubi, pioggia, freddo e neve. Durante il weekend le temperature subiranno un calo e porteranno pioggia sulle Alpi. In Appennino invece tornerà la neve.

Gli esperti meteo hanno fatto sapere che da domani venerdì 13 marzo, una perturbazione Atlantica potrà provocare una moderata nuvolosità a partire dalla Sardegna e man mano si estenderà sulle regioni del Medio versante tirrenico, sull’alta Toscana e in quasi tutto il nord Italia con piogge su Liguria, Versilia e Garfagnana.

Il peggioramento arriverà nel fine settimana con l’arrivo di un fronte freddo che attraverserà tutto il nostro Paese.

Nella giornata di domani venerdì 13 marzo, si avrà un aumento della nuvolosità a partire da ovest. Il cielo sarà molto nuvoloso fin dal mattino sulle regioni di Sardegna, Liguria, Toscana, Lazio, Umbria, Pianura Padana e nel Casertano.

La pioggia cadrà sulla Liguria, in provincia di Massa Carrara e parte di quella di Lucca, mentre altrove il tempo sarà più stabile.

Il resto del Sud, in Romagna, in Molise, nelle coste marchigiane e abruzzesi, il tempo sarà più soleggiato.

La perturbazione che sarà in transito da domani sarà piuttosto debole e si limiterà a portare un po’ di nuvole sul nostro Paese ad eccezione della Liguria e parte della Toscana al confine con la provincia di La Spezia dove sono previste delle abbondanti piogge.

Le regioni meridionali, il Molise e il medio Adriatico godranno di una bella giornata di sole con temperature al di sopra della media del periodo.

Durante il weekend, il passaggio di un fronte freddo sull’Italia determinerà un rapido aumento della nuvolosità a partire da Nord.

Sabato mattina si manifesteranno forti piogge sin dal mattino sull’Alto Piemonte, in Lombardia, in Emilia Romagna e nevicate sulle Alpi al di sopra dei 1300 metri di quota. Poi il maltempo si sposterà sempre nella giornata di sabato sul Triveneto, Emilia Romagna e le regioni del versante Adriatico dove ci saranno acquazzoni ed un sensibile calo delle temperature. Domenica i venti settentrionali spazzeranno via le nuvole ed il clima sarà decisamente più fresco.