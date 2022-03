È davvero lei? Irriconoscibile rispetto a come siamo abituati a vederla: Charlene di Monaco dopo il lungo ricovero in Svizzera

Charlene di Monaco è tornata a casa dopo mesi trascorsi in Sudafrica e il ricovero in Svizzera. Per tanto tempo, la principessa è stata costretta a stare lontana dal marito Alberto II di Monaco e dai suoi figli Jacques e Gabriella.

Prima i rumors su cosa le fosse accaduto e poi la notizia di un’infezione all’apparato otorinolaringoiatra.

Secondo gli ultimi aggiornamenti diffusi, sembrerebbe che Charlene di Monaco non sia guarita definitivamente. Tuttavia, i medici le avrebbero permesso di tornare a casa per il periodo di convalescenza.

La nota è stata pubblicata in un comunicato ufficiale, riportato di seguito:

In accordo con i Suoi medici, visto l’incoraggiante risultato delle cure, la principessa proseguirà il recupero nel Principato, con Suo Marito e i figli al Suo fianco. SAS si è felicemente riunita con la Sua famiglia e i suoi cari.

I Sudditi sono stati molto felici nell’aver appreso la notizia e sperano di vederla presto nei prossimi eventi. Sembrerebbe, secondo voci diffuse, che Charlene di Monaco si trovi attualmente nella tenuta di Roc Agel.

La foto di Charlene di Monaco

La principessa vuole rimanere lontana dai riflettori, ma i paparazzi sono riusciti a fotografarla all’aeroporto e la foto si è velocemente diffusa sul web. È apparsa molto diversa, totalmente irriconoscibile. Non ci sono conferme che si tratti realmente di lei, anche se il cappotto e gli stivali sono proprio quelli dello stile di Charlene. Ha i capelli molto più corti e un colore biondissimo. Eccola qui:

È davvero lei? Il suo cambiamento è dovuto alle sue condizioni di salute che oggi preoccupano tutti? I rumors sono molti e alcuni parlano anche di un possibile divorzio con il principe Alberto II. Altri, invece, affermano che la principessa non sia affatto felice di essere tornata a casa e che il suo desiderio è quello di trasferirsi in Svizzera. Come sta davvero Charlene di Monaco?