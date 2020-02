Primo caso positivo al Coronavirus nel Sud Italia CORONAVIRUS: primo positivo nel Sud Italia. Si tratta di una donna di Bergamo, in visita.

Il numero dei contagiati continua a salire. Le persone positive al coronavirus sono salite a circa 232 e poche ore fa è arrivata la notizia che una una persona è risultata positiva anche al Sud. Si tratta di una donna che si trova a Palermo, ma proveniente da Bergamo. È stata ricoverata all’interno dell’ospedale Cervello, dopo aver accusato segni di malessere e sintomi come quelli di un’influenza.

È stata subito sottoposta al tampone per il Coronavirus ed è risultata positiva. Secondo le notizie rese note fino ad ora, la donna si trovava in visita con una comitiva, che adesso sarà controllata e messa in quarantena nell’hotel dove alloggiavano.

La paura sta crescendo e gli italiani sono nel completo panico. Le farmacie, i supermercati e i negozi di prodotti per l’igiene, sono stati svuotati da mascherine, amuchina o simili. Gli sciacalli sul web hanno portato il prezzo di questi prodotti alle stelle, approfittandone in un momento di emergenza sanitaria.

Un altro caso è stato riscontrato a Tenerife, si tratta di un medico italiano proveniente proprio dalle zone colpite e messo adesso in quarantena. Si trovava in vacanza ed ha iniziato a sentirsi male, così si è presentato alla clinica Quiron di Tenerife, dove è stato ricoverato e messo in quarantena e dove poi è risultato positivo al tampone.

Le zone colpite hanno chiuso gli uffici, i negozi, le attività commerciali, le scuole. Hanno rimandato manifestazioni e gite scolastiche. Le strade sono vuote e la gente è barricata in casa. I supermercati hanno code infinite, poiché le persone stanno acquistando i beni di prima necessità, prevenendosi su qualunque cosa accadrà in seguito.

Anche gli eventi sportivi e le partite di serie A sono state rimandate o è stato deciso che si giocheranno a porte chiuse.

Le vittime sono arrivate a sette.

La donna di Palermo è per ora, l’unica contagiata del Sud Italia. Adesso sarànno controllate tutte le persone con le quali è stata a contatto.

FONTE: ilmessaggero.it