Principessa Charlotte vestita per la prima volta di nero e con il cappello ai funerali della regina

Per molti giorni ci si è chiesto se i figli di William e Kate avrebbero partecipato o meno ai funerali della bisnonna Elisabetta II. Alla fine si è scelto di lasciare a casa solo il terzogenito Louis e di portare i fratelli maggiori.

Per entrambi era la prima volta che partecipavano ad un funerale ed hanno mostrato tutta la loro sofferenza per il momento. Soprattutto la principessa Charlotte che è considerata la più vivace tra i fratellini, ha assunto un atteggiamento composto, impeccabile come richiedeva il momento.

Charlotte ha indossato un vestito nero completo di cappotto, scarpe con laccetto e cappellino. Un abbigliamento per certi versi molto simile a quello sfoggiato da mamma Kate. Per lei era la prima volta che indossava il nero, colori che la famiglia reale indossa molto di rado oltre ovviamente ai funerali.

Il fratello George che è il secondo erede al trono in linea di successione nel regno britannico ha invece indossato un completo blu. Non si tratta di una novità per i funerali solenni. Gli stessi Harry e William poche ore dopo la morte della regina hanno salutato le persone in lutto fuori al castello di Windsor vestiti di blu.

Il blu fu indossato anche nel 1997 dal re Carlo III, allora principe, ai funerali di Lady Diana. “Il codice per gentiluomo è in realtà un abito blu scuro e una cravatta nera” – ha svelato una famosa fashion coach inglese.

La presenza dei due ha riportato la mente al 1997 quando William e Harry, all’epoca due bambini, presenziarono ai funerali della loro amata mamma.

I funerali di ieri della regina Elisabetta sono stati seguiti in tutto il mondo e si appresta a diventare uno degli eventi più seguiti di sempre. In strada sono scese milioni di persone per veder passare il carro con sopra il feretro della regina.