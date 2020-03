Pronto il primo farmaco per sconfiggere il coronavirus. Ecco come funziona. Pronto il primo farmaco per sconfiggere il Coronavirus. Ecco cosa hanno comunicato i ricercatori.

L’ottima notizia è stata pubblicata sulla rivista BioRxiv e sul sito ufficiale dell’università di Utrecht, i cui ricercatori, insieme a quelli dell’Erasmus MC e la società biotecnica Harbour BioMed, sono riusciti a creare un farmaco, il primo fino ad ora, che potrebbe essere in grado di attaccare ed inibire il coronavirus. Il capo della ricerca ha dichiarato di non voler suscitare, però, aspettative nel mondo. Ha spiegato che si tratta di un primo passo che sembra promettente, ma bisogna aspettare, poiché è troppo presto per poter parlare in modo sicuro della sua potenziale efficacia sull’essere umano. È stato spiegato, che si tratta di un anticorpo monoclonale, che riesce a riconoscere la proteina sfruttata dall’infezione, per colpire le cellule umane e che riesce a legarsi ad essa, impedendo al coronavirus di attaccare le cellule respiratorie e quindi di riprodursi. Purtroppo ci vorranno ancora dei mesi, prima di poterlo sperimentare su un essere umano. Se le previsioni sono giuste, la sua efficacia è promettente, poiché questo primo farmaco, andrebbe ad evitare che le cellule del coronavirus attacchino quelle respiratorie, impedendo loro di infettare i polmoni. Cosa succederà quindi adesso? Il nuovo farmaco verrà sottoposto a dei test e una volta superati (bisogna verificare le proprietà tossicologiche), verrà affidato ad una compagnia farmaceutica, che provvederà e produrlo e a testarlo sull’uomo. I ricercatori si sono dichiarati soddisfatti e ottimisti, pensano che in questo modo la via sia più breve di quella che ci vuole per arrivare ad un vaccino. L’università di Utrecht è una delle più antiche del mondo e oggi una delle prime 100 università. Ogni anno, studenti da tutto il mondo si recano a questa università,. per sperimentare la cultura e la società olandesi e l’alto livello di offerte accademiche. Questo è quanto si legge sul sito ufficiale: “Lo scopo dell’università di Utrecht, è quello gli unire studente scienziati di alto livello, per farli lavorare insieme per un futuro migliore”. Bigodino.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI