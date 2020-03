Punto nascita chiuso, neonato muore sull’elisoccorso. Il sindaco infuriato. Punto nascita chiuso, donna viene trasportata in elisoccorso ma il suo bambino muore. Il sindaco arrabbiato sui social.

La vicenda è accaduta in Sardegna, dove una donna in stato di gravidanza ha perso il suo bambino. Residente a La Maddalena, dove il punto nascita è stato chiuso, è stata trasportata al Giovanni Paolo II di Olbia, ma durante il viaggio in elisoccorso, il piccolo è deceduto. Una vicenda che ha suscitato tanta rabbia sui social network, perché tutti si domandano: se di mezzo non ci fosse stato il viaggio, il bambino sarebbe ancora vivo?

A commentare quanto accaduto, è stato il sindaco di La Maddalena, attraverso la pubblicazione di un video sul profilo Facebook:

“Il giorno più triste per la nostra comunità. Una pagina nera. Tutta La Maddalena lo urlava da tempo. Oggi il nostro aggiornamento è questo. Ira. Rabbia. Vicinanza alla famiglia. Non finisce qui.”

Questo è il post con il quale il sindaco ha accompagnato la diretta. Di seguito il video:

“Pessima giornata, triste, tristissima. Un parto precipitoso oggi nn è andato a buon fine. Provo rabbia come tutti. Mi ricordo le mie parole quando in una riunione, con un giro di parole, mi hanno detto che avrebbero chiuso il punto nascita: attenzione alle responsabilità, noi non siamo d’accordo”.

Il sindaco, nel suo video, ha espresso il suo dolore, quello della famiglia del bambino e quello dell’intera comunità, arrabbiata e scioccata da quanto accaduto. Qualche giorno prima, il sindaco aveva pubblicato un numero rosa per tutte le future mamme. Un avviso da parte dell’Azienda Tutela Salute Sardegna: a tutte le donne che hanno necessità del servizio di ginecologia ostetricia, dell’ospedale Paolo Merlo. Prima di accedere nel reparto, è necessario contattare preventivamente il servizio seguenti numeri. Numero rosa 36 66032 148 dalle ore 8 alle ore 20. Numeri di reparto: 0789 791 204 – 0789 79 12 43.0. Per urgenza e nelle ore notturne e nei festivi, contattare il pronto soccorso al numero 0789 79 12-18 e riceverete istruzioni successive.

Purtroppo il parto di questa madre è stato tempestivo e non è riuscita alad arrivare all’ospedale. Le cause della morte del bambino non sono ancora state rese note, ma sicuramente ci saranno nuovi aggiornamenti nelle prossime ore.