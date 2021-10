Oggi ti proponiamo una sfida davvero interessante, da proporre ai tuoi amici, per capire chi è più intelligente tra i tuoi contatti. Secondo te nella fotografia qui sotto qual è il bicchiere che contiene più acqua in assoluto? Presta la massima attenzione, guarda bene le figure e fai tutti i ragionamenti del caso prima di dare la tua risposta.

I quiz sono assolutamente la nostra passione. Oggi ti proponiamo una sfida davvero molto intrigante: la soluzione potrebbe apparire decisamente scontata guardando i bicchieri pieni di acqua.

Non sono però tutti uguali. I bicchieri sono in tutto quattro e a prima vista hanno lo stesso quantitativo di liquido. Tutti, però, contengono dentro degli oggetti: il primo una graffetta, il secondo una penna, il terzo un cucchiaio, il quarto sembra essere una gomma per cancellare, di quelle che si usano a scuola.

La domanda di questo quiz è semplice: “Quale bicchiere contiene più acqua?”. Sembra una domanda banale, ma ovviamente non lo è , altrimenti che quiz sarebbe?

Dobbiamo fare diverse valutazioni, anche perché a prima vista potremmo essere tentati di dire che sono tutti uguali, perché come si evince nella foto qui sotto il livello è il medesimo. Ma quello che dobbiamo valutare è l’impatto che ogni oggetto all’interno ha sul liquido in questione. Ma non possiamo dirti altro.

Quale bicchiere contiene più acqua? A te la risposta

Stai pensando?

Noi non vogliamo darti subito la risposta

Quindi ti facciamo aspettare ancora un po’.

Così che tu possa ancora fare tutte le valutazioni del caso.

Pensa ancora un po’.

Prima di cercare la risposta nell’immagine che postiamo più sotto.

Non è ancora il momento.

Prova a chiedere ai tuoi amici cosa ne pensano.

E poi ecco svelata la soluzione.

Il bicchiere con più acqua è quello che contiene l’oggetto più piccolo, perché all’inizio ne aveva di più ma quello che è stato immerso porta via pochissimo spazio. La graffetta ha una massa minore rispetto agli altri oggetti. Quindi la risposta esatta è A.