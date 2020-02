Quando ha visto suo padre privo di vita, è morta anche lei accanto a lui L'uomo perde la vita nella propria abitazione , la figlia non regge il dolore e collassa accanto a lui perdendo anch'essa la vita. Ecco cosa è accaduto

Non possiamo sapere se e quando la vita ci sorprenderà con tragedie sfortunate, ma non ci viene mai in mente che una famiglia debba seppellire 2 persone nello stesso giorno. Non ci sono parole per così tanto dolore! È il dramma che è accaduto nella città di Motril, a Granada (Spagna), il 17 febbraio.

Un anziano di 85 anni e sua figlia di 54 sono morti per incontrarsi di nuovo nell’aldilà a pochi minuti di distanza. L’ uomo era a casa sua in Las Cruces Street, accanto a sua moglie, quando all’improvviso sembrava che stesse soffocando con una pillola. Sua moglie ha avvisato i servizi sanitari, verso le 22:00.

I servizi si presentarono immediatamente, ma non potevano fare nulla per salvare la vita del vecchio. La donna aveva anche avvertito sua figlia, che si presentò quasi mentre lo staff cercava di rianimare l’uomo. Ma non riuscì a resistere nel vedere la titanica lotta di suo padre per respirare.

La figlia della coppia soffriva di asma e vedendo che tutto ciò che avevano fatto per suo padre era inutile, non è riuscita a superare la crisi e ha avuto un infarto collassando accanto ca suo padre, hanno riferito le autorità. Fino a due equipe mediche hanno cercato di rianimare la donna per almeno 40 minuti e addirittura l’hanno intubata, ma neppure loro hanno potuto fare nulla per salvarla.

La madre e ora vedova non poteva credere alla scena straziante davanti ai suoi occhi, in meno di 2 ore il destino l’ha costretta a dire addio per sempre agli amori della sua vita. Immediatamente si sono presentate diverse macchine della polizia locale di Granada, all’interno della casa erano morti entrambi i corpi.

L’evento ha scioccato l’intera comunità dei vicini, poiché la coppia di anziani era ben nota nella zona. Parenti stretti arrivarono immediatamente all’indirizzo, tra i quali c’erano i 2 figli della donna deceduta, uno dei quali minorenne. I corpi senza vita di entrambi sono stati trasferiti all’Istituto Anatomico Forense di Granada, dove verrà effettuata un’autopsia, al fine di determinare le cause esatte della morte, come appropriato in questi casi.

Poiché il medico non ha certificato le morti, è stato attivato il protocollo giudiziario, quindi l’intervento di un tribunale a Motril, sebbene secondo la polizia e in assenza del risultato delle autopsie, tutto indica che le morti del padre e della figlia siano naturale.

Che triste tragedia! Mandiamo un messaggio di solidarietà alla povera signora che ha appena perso marito e figlia, non ci sono parole di conforto per così tanto dolore.