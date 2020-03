Quanto durerà il Coronavirus? Il pensiero degli esperti. Quanto durerà il Coronavirus? Ecco cosa pensano gli esperti.

In molti si chiedono quanto durerà l’epidemia del Coronavirus e la sua diffusione e cosa comporteranno le stagioni più calde. Gli esperti hanno dichiarato che non è affatto facile stabilire una durata, soprattutto perchè l’Italia si trova all’inizio della diffusione. Però, per quanto riguarda la Cina, l’organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che c’è stata una stabilizzazione e che il numero di contagi sta diminuendo.

Questo vuol dire che la fase critica è stata raggiunta e che adesso la situazione sta migliorando.

Il Coronavirus presenta gli stessi sintomi di una comune influenza e può essere trasmesso per via aerea.

In Italia il numero di contagi ha superato i 1000, mentre i morti sono 29. Quest’ultimi però avevano tutti già altre gravi patologie e quadri clinici compromessi e non sono riusciti a combattere il virus. Alcuni esperti hanno dichiarato che probabilmente sarebbero morti anche per via di un altro tipo di influenza.

Sembrerebbe che le persone più a rischio siano quelle al di sopra dei 60 anni, persone anziane o persone già malate, come dializzati e quelle che soffrono di cuore e di insufficienza respiratoria.

Alla risposta che tutti continuano a fare, su quando tutto ciò finirà, il medico Gianni Rezza, ha risposto: “mesi”.

“Abbiamo un numero non piccolo di contagiati. Siamo arrivati alla seconda – terza generazione di contagti”. Il direttore del dipartimento delle malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, ha spiegato che il focolaio principale è circoscritto e che i casi nuovi sono tutti riconducibili a quelli del lodigiano e agli altri due focolai più piccoli del Veneto.

Bisognerà continuare a tenere sotto controllo il rapporto di contagiati e delle persone guarite, per riuscire a capire quanta testa si sta tenendo alla diffusione del virus.

C’è chi afferma che la stagione calda potrebbe avere un ruolo fondamentale per limitare l’epidemia. Il caldo potrebbe frenare il Coronavirus, come solitamente succede con i comuni raffreddori e con le influenze.

Fonte: Repubblica.it