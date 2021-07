Durante l’ultima puntata della trasmissione Quarto Grado, l’inviata Ilaria Mura è riuscita a far rilasciare un’intervista a Gaspare Ghaleb. Oggi è un uomo di 38 anni, ma la sua persona è di nuovo sotto i riflettori per la scomparsa della piccola Denise Pipitone.

Gaspare nel 2004 era il fidanzato di Jessica Pulizzi o l’ex fidanzato, poiché lui stesso afferma che si erano lasciati. Ed è stato l’unico ad aver ricevuto una condanna, poi prescritta, per false dichiarazioni.

Oggi, dopo 17 anni, Gaspare Ghaleb ha voluto rompere il silenzio. Ha rivelato di aver raccontato la verità e che quella mattina o sua zia o sua cugina avrebbero risposto al telefono mentre lui dormiva. Due parenti che non hanno mai detto la verità per paura. E la stessa Jessica Pulizzi, secondo lui, non avrebbe rivelato il dettaglio per fargliela pagare, visto che lui l’aveva lasciata.

Ha raccontato di aver anche aiutato gli inquirenti ad incastrare la sua ex fidanzata, nonostante in caserma lo avevano picchiato. Oggi ha perso il lavoro e continua a ricevere messaggi minacciosi e insulti da parte di tutti quelli che lo ritengono responsabile del rapimento di Denise e che credono che non abbia detto tutta la verità.

Il suo telefono quella mattina ha agganciato diverse celle. Perfino due posti differenti a distanza di un minuto. Sono anche altre le bugie dette dal sospettato, come ad esempio il fatto che stesse vedendo i Simpson, che non venivano più trasmessi. O come il fatto di aver saputo della sparizione di Denise da una chiamata dei Jessica, che gli avrebbe detto di mettere Tg Vallo, il primo ad aver comunicato in diretta tv cos’era accaduto. Ma non esiste nessuna chiamata della ragazza all’orario del tg.

Gaspare Ghaleb dice la verità?

Ghaleb continua a ripetere che non c’entra nulla con la sparizione della bambina e che spera che i responsabili vengano presto fuori. Non solo, dopo 17 anni, crede che perfino Jessica non c’entri nulla, visto che è stata scagionata per tre gradi di giudizio.

La giornalista della trasmissione Quarto Grado ha parlato di una lunga intervista con l’uomo, che le è sembrato sincero. La Procura sta riesaminando ogni piccolo dettaglio con la lente d’ingrandimento e come è stato detto durante la stessa puntata, è molto probabile che Ghaleb venga convocato presto dagli inquirenti.