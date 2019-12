Quattro uomini per una donna Ha quattro ragazzi e convivono tutti insieme, ma adesso aspetta un bambino da uno di loro. Ecco la strana storia di Tory e dei suoi quattro compagni di vita.

Le relazioni poliamorose sembrano guadagnare sempre più popolarità. Tuttavia, è ancora molto strano per molti, specialmente una volta che uno dei membri diventerà madre e tutto diventerà un po’ più confuso. Tory Ojeda ha iniziato una relazione qualche tempo fa con un ragazzo che ha incontrato nel suo liceo, Marc. Tory ha attualmente 20 anni.

Tutto sembrava andare per il meglio e solo due mesi dopo incontrò Travis. All’epoca nessuno aveva problemi con Tory che aveva due fidanzati. Tuttavia, la relazione è diventata sempre più grande. Ora la ragazza è anche la ragazza di Ethan e Christopher. I cinque membri della relazione vivono in Florida, negli Stati Uniti.

È un’enorme relazione poliamorosa in cui la ragazza è l’unica che interagisce con tutti gli altri. Per molti, qualcosa con queste dimensioni sarebbe abbastanza complicato, ma tutti sono aperti alla possibilità di amare più persone. “Onestamente, vorrei che qualcuno trovasse un secondo partner. Vorrei non essere l’unica donna nella relazione.”

Tutti vivono nella stessa casa e ognuno ha la propria stanza. Durante le notti, i ragazzi entrano ed escono dalla stanza di Tory e ora la giovane sta per partorire. Sanno che il padre della futura ragazza è Christopher ma hanno preso la decisione che la faranno crescere insieme come una grande famiglia. Si aspettano persino che arrivino sempre più bambini.

“Dividere il tempo e calcolare i programmi tra 5 persone è difficile. Devo assicurarmi che tutti si sentano inclusi.” Questa peculiare dinamica è stata criticata da molte persone, in particolare dai genitori dei giovani.

Nel caso di Tory, i suoi genitori sono molto distanti e hanno deciso di non essere troppo coinvolti nella vita della loro figlia.

Anche i genitori di Christopher hanno avuto difficoltà ad accettare tutto ciò che stava accadendo, ma sapere che sarebbero diventati nonni li ha resi molto eccitati . “I miei amici conoscono tutti i miei partner e ci amano. La mia famiglia è un po’ tranquilla. I poliamory sono sicuramente una cosa rara.”

Non c’è dubbio che è qualcosa di veramente singolare. La cosa più importante è che il bambino che sta arrivando riesca ad avere una vita felice e sana.

Cosa ne pensi della grande famiglia che stanno formando Tory e i suoi fidanzati?