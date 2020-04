Quest’estate si potrà andare al mare? parola all’esperto Luigi Lo Palco Se lo stanno chiedendo in tanti: quando usciremo? Ma soprattutto: sarà possibile quest'estate andare al mare? Pier Luigi Lo Palco, epidemiologo risponde

Siamo ancora in piena emergenza da Coronavirus ma le domande che si pongono gli italiani sono ancora molte, alcune anche promette verso il lungo termine. La curiosità che tutti adesso hanno è una: “quest’estate si potrà andare al mare?” a tale quesito ha risposto Pier Luigi Lopalco, epidemiologo all’Università di Pisa

Il professore, intervistato nel programma Agorà di Rai 3, è stato lapidario, ma chiaro ed ha risposto così ai telespettatori:

“Immagino per questa estate abbronzature un po’ particolari perché l’effetto mascherina sull’abbronzatura ve lo potete immaginare. Del resto, se non saremo in grado di tenere la distanza di sicurezza di un metro, la mascherina da oggi in poi sarà un gesto di buona educazione” ha concluso, “sarà come negli anni ’20 quando si evitava di sputare per terra per evitare la tubercolosi”

Inoltre l’uomo risponde alla domanda: quando sarà possibile tornare alla nostra vita? Riaprire le aziende e tornare al lavoro?

“Molto difficile perché la coda di un’epidemia così vasta potrebbe essere anche lunga, quindi non parliamo di giorni ma di settimane. I dati sono confortanti nel senso che la curva epidemica sta decrescendo, il numero dei morti lo dobbiamo commentare come sempre con grande tristezza, però c’è da dire che i decessi non sono altro che il risultato di infezioni avvenute diverse settimane fa

Lo scienziato chiarisce anche il punto su mascherine e distanza di sicurezza, del perché sia difficile stabilire linee guida univoche ed ecco cosa consiglia di fare

“La distanza di sicurezza tra le persone noi l’abbiamo data di 1 metro. Poi è difficile spezzare il capello, dire se quella distanza tra due persone e’ di 1,50 o 1,80, a meno che tu sia un falegname è difficile sapere esattamente.

Quindi, in generale quando si incontra una persona, è meglio indossare la mascherina. Certo se è mia moglie con cui vivo o se sono da solo a passeggiare il cane, è inutile indossare la mascherina.

Ma se sono in ambiente chiuso con un collega, anche se è più lontano di 1 metro, meglio indossarla. Entrambe ci difendono, la distanza di sicurezza e la mascherina”.