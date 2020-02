Quindicenne e sua madre ricoverati allo Spallanzani di Roma. Effettuati i test. CORONAVIRUS: quindicenne e sua madre ricoverati allo Spallanzani di Roma. Arrivati i risultati dei test.

Nella giornata di ieri è stato lanciato l’allarme per un ragazzo di 15 anni e per sua madre, che da Rieti, sono stati trasferiti allo Spallanzani di Roma per presunto contagio del Coronavirus. secondo quando è stato reso noto, il quindicenne era tornato da soli tre giorni in Italia, da Hong Kong, dove studiava.

Dopo aver accusato i sintomi della febbre, sua madre ha deciso di portarlo dal medico di famiglia e quest’ultimo, visto dove era stato fino a 3 giorni prima, per precauzione, ha deciso di mettere al corrente della situazione l’ASL di Rieti.

Sia il ragazzino che sua madre sono stati portati allo Spallanzani di Roma, l’ospedale che si sta adesso occupando del coronavirus, per essere controllati.

La paura è stata molta, ma alla fine, dopo i dovuti esami, è risultato che il quindicenne non è stato contagiato dal coronavirus. Si è quindi trattato di un falso allarme.

Come dice un famoso detto, è sempre meglio prevenire che curare. Il quindicenne era stato ad Hong Kong ed aveva la febbre. Sia la madre che il medico di famiglia, si sono comportati nel modo più giusto.

La coppia di cinesi ricoverata all’istituto Spallanzani di Roma, in prognosi riservata, da una settimana, è ancora in gravi condizioni. Di seguito l’ultimo bollettino medico:

“I due cinesi provenienti dalla città di Wuhan, positivi al Coronavirus, si sono aggravati, a causa di un’insufficienza respiratoria. È stato necessario un supporto respiratorio in terapia intensiva. I pazienti si sono sottoposti a tutte le cure, compresi i farmaci sperimentali. Le condizioni critiche sono quindi compromesse ma stazionarie”.

La situazione sta portando ad una vera e propria psicosi e anche a diverse fake news. Una riguarda i pacchi che arrivano dalla Cina, tramite la posta. l’Istituto Superiore Sanità ha pubblicato un tweet sull’argomento, chiedendo alle persone di non dare retta a fonti non ufficiali, come messaggi audio su WhatsApp e Messagger.

I pacchi provenienti dalla Cina, non portano il Coronavirus, perché questo virus non sopravvive a lungo sugli oggetti.