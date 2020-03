Rachel Matthews positiva al Coronavirus, racconta la sua esperienza per 7 giorni La famosa attrice ha rivelato di avere il Coronavirus: "ecco i sintomi, giorno dopo giorno"

La famosa attrice Rachel Matthews è nota per aver interpretato la parte di Danielle nel film horror “Auguri per la tua morte” e per essere la doppiatrice di Frozen 2. Non molte ore fa, è giunta la notizia che anche lei, come altri vip, è risultata positiva al Coronavirus. Dopo averlo comunicato ai suoi fan, l’attrice ha deciso di condividere l’intera vicenda, descrivendo per 7 giorni, tutto quello che ha provato:

GIORNO 1: gola infiammata, affaticamento, mal di testa.

GIORNO 2: 38 di febbre, dolori per tutto il corpo, brividi, tosse, zero fame e dolore ai polmoni.

GIORNO 3: niente febbre, pochi dolori lungo il corpo, fortissimi dolori ai polmoni, ancora tosse, niente fame e tanta stanchezza.

GIORNO 4: miglioramento riguardo i sintomi influenzali, ma ancora tanto dolore ai polmoni e mancanza di fiato. Non ho più il senso dell’olfatto e del gusto, ancora niente fame.

GIORNO 5: la situazione è come quella del giorno precedente. Sono ancora senza fiato, ma sono ritornata un po’ più me stessa. Sono stanca e non ho fame. Non ho il senso del gusto e dell’olfatto, ma sto meglio.

GIORNO 6 E GIORNO 7: come giorno 5.

Anche altre attrici, nei giorni precedenti, hanno deciso di condividere la propria esperienza e soprattutto di lanciare un appello ai propri fan.

Indira Varma, nota attrice de “Il Trono di Spada”, ha pubblicato una foto, sul suo profilo Instagram, per annunciare la sua positività al Coronavirus:

“È triste vedere che il nostro e molti altri set, siano chiusi a causa della pandemia da Covid… Io sono a letto per causa sua e non è piacevole. Rimanete al sicuro. Rimanete a casa e siate gentili con le persone a voi vicine. Le fenici risorgono dalle proprie ceneri”.

Prima di lei anche Itziar Ituno, attrice della serie TV “La Casa di Carta”:

“Ciao a tutti, ormai è ufficiale. Era da venerdì pomeriggio che avevo sintomi come tosse e febbre. Oggi purtroppo abbiamo avuto la conferma del test, si tratta di Coronavirus. Il mio caso è lieve e io sto bene, ma è molto contagioso e super pericoloso per le persone più deboli. Fate attenzione, questa non è una sciocchezza, non prendete la alla leggera! Per proteggere gli altri bisogna stare a casa! Abbiate cura di voi”.