Rafa e il suo autismo, l’appello della madre su internet mobilità centinaia di persone. Si stava recando a un controllo medico per il suo bambino autistico, quando si è accorta che lo zaino con tutte le medicine era sparito. Il disperato appello della donna sulle reti, ha mobilitato centinaia di persone, ecco cosa è accaduto

Normalmente, i genitori godono molto dell’illusione di avere un figlio che, in linea di principio, sia sano e possa svilupparsi insieme ad altri bambini. Tuttavia, a volte sfocano lentamente alcuni sintomi che possono causare una progressiva irrequietezza nei genitori davanti alla possibilità che soffrano di un qualche tipo di autismo o malattia.

Cynthia Ribeiro è una casalinga brasiliana di 46 anni, originaria di San Paolo, che sa benissimo quanto sia difficile assimilare questa idea. Ha dovuto lottare duramente per Rafa, suo figlio, non solo perché crescesse in un ambiente favorevole alle sue condizioni, ma anche per l’alto costo dei farmaci di cui il bambino ha bisogno per il trattamento.

Un giorno, mentre camminava mano nella mano con la prole diretta a un controllo medico, la signora notò che lo zaino che contenente il farmaco era scomparso. La donna si mobilitò rapidamente e disperatamente pubblicando il suo caso sui social media e trovò lo zaino, ma vuoto. Nello zaino c’era un bicchiere di cannabidiolo, una medicina importata che costa quasi 2 mila dollari, oltre al cellulare, alle cuffie, ai pannolini, alle salviettine umidificate e al cambio di vestiti per suo figlio.

Nonostante il tragico problema, dal momento che Rafa deve assumere le medicine ogni mese , possiamo dire che non tutto è stato perso e ci sono ancora cuori nobili disposti ad aiutare i più vulnerabili. E, grazie al trambusto che ha portato il caso nei social network, un utente si è offerto di donare il valore della medicina per il primo mese.

Inoltre, un avvocato che è venuto a conoscenza del fatto, è stato incaricato di presentare un ordine del tribunale e ottenere la medicina sovvenzionata dal governo stesso. Tuttavia, la situazione è ancora incerta per la madre, che non sa se la richiesta verrà approvata o meno, a causa dell’immensa burocrazia nella maggior parte dei paesi che ostacola i processi legali, qualunque essi siano.

“Per aiutarla a garantire almeno 6 mesi di cure per suo figlio, abbiamo lanciato una campagna di raccolta fondi online presso VOAA. Fai clic qui e contribuisci se vuoi aiutarli” , afferma una delle pubblicazioni di Cynthia. Oltre all’autismo, Rafa ha una malformazione cerebrale e soffre di convulsioni frequenti. Le spese della madre includono anche, a parte i farmaci, i pannolini (taglia G), unguenti, salviette e creme per i bambini perché il bambino ha anche alcuni problemi di pelle.

Oggi Cynthia vive con Rafa, un’altra figlia di 19 anni e il suo ex marito, padre di Rafa, Sérgio Reis, che si è unito a sua moglie per aiutarla con le spese, poiché è l’unico nella casa che lavora.

“Il padre di Rafa ed io siamo stati separati dal febbraio dello scorso anno, ma abbiamo deciso che sarebbe stato meglio per lui rimanere qui a casa a causa delle crisi di Rafa, perché non posso farcela da sola quando diventa aggressivo”, ha spiegato la madre.

Avere un bambino con autismo ci insegna semplicemente a scoprire un nuovo mondo attraverso i suoi occhi e il suo modo di relazionarsi con lui. Un bambino con autismo è come qualsiasi altro bambino, ma con un modo diverso di relazionarsi con l’ambiente.

Condividi questa storia di solidarietà con i tuoi migliori amici. Se sei anche il padre o la madre di un bambino con autismo, ti renderai presto conto che, con il tuo sostegno, tuo figlio seguirà il suo percorso verso la felicità.