Ragazza 16enne deceduta per congelamento in Trentino: il telefono spento non ha permesso di geolocalizzarla

Aveva solo 16 anni e ha perso la vita in montagna, congelando per le basse temperature di questi giorni. Aveva il telefono scarico e quando l'hanno trovata era troppo tardi.

Quando i soccorritori hanno finalmente raggiunto il luogo dove si trovava non hanno potuto più far nulla per lei. La ragazza 16enne era deceduta per congelamento in Trentino. Era uscita da sola per fare una passeggiata e godersi lo spettacolo della montagna innevata in inverno. Aveva anche il telefono con sé. Quando si è persa, però, nessuno ha potuto geolocalizzarla, perché il dispositivo era spento, forse perché scarico o per il freddo.

La ragazza di 16 anni di origine tedesche si trovava in Val Pusteria, in vacanza insieme alla famiglia. Era uscita alle 7 di mattina di venerdì scorso dall’agriturismo Pircherhof di San Candido, in Alto Adige, dove soggiornava.

Voleva fare un’escursione nei dintorni. Aveva lasciato in camera un biglietto per i genitori, per informarli che era uscita e che avrebbe fatto ritorno poco dopo. Preoccupati, perché alle 11 non avevano ancora ricevuto sue notizie, i genitori hanno subito lanciato l’allarme.

Gli operatori del Soccorso Alpino di San Candido, gli agenti della Guardia di Finanza, le unità cinofile e i Vigili del Fuoco volontari hanno dato il via alle ricerche, anche usando elicotteri e droni.

Dopo ricerche estenuanti, i soccorritori hanno trovato il suo corpo senza vita nei boschi di San Candido. L’autopsia effettuata all’ospedale di Bolzano ha confermato il decesso per congelamento. Non c’erano lesioni o traumi provocati da terzi. Il suo decesso è “verosimilmente compatibile con l’assideramento“.

Ragazza 16enne perde la vita per congelamento in Trentino: già eseguita l’autopsia sul suo corpo

Purtroppo i ricercatori non hanno potuto far altro che dare la brutta notizia alla famiglia. In poche ore hanno trovato il suo corpo assiderato in un sentiero semplice a 1.400 metri di altezza sul Monte San Candido.

Forse la giovane non aveva un abbigliamento adeguato, convinta che si trattasse di un perso corto e semplice. Anche il suo telefono era irraggiungibile, forse perché scarico o perché si era spento per il freddo.