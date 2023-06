Come ha fatto a salvarsi dalla forte corrente la ragazza 19enne trascinata dal fiume Adda, dopo essersi immersa nelle sue acque? Sono stati momenti di apprensione in provincia di Monza e Brianza per le sorti della giovane adolescente. L’incidente è avvenuto alle ore 16 di domenica 25 giugno: la ragazza è stata ritrovata 4 ore più tardi, dopo essere stata trascinata per più di un chilometro dalla corrente.

La ragazza di 19 anni di Usmate Velate, in provincia di Monza e della Brianza, era caduta nel fiume Adda, nel pomeriggio di domenica 24 giugno. Sembrava essere stata inghiottita a Calusco, in provincia di Bergamo, mentre faceva il bagno con gli amici.

Gli amici hanno lanciato l’allarme ed erano disperati, perché avevano paura che potesse finire male per la giovane di 19 anni. La ragazza, invece, è riuscita a sopravvivere, nonostante sia stata trascinata per un chilometro. Aveva solo un taglio al sopracciglio.

La ragazza di 19 anni ha raccontato ai soccorritori di essere scivolata. Era sulle spalle di un amico e stavano giocando e scherzando in acqua, quando improvvisamente ha perso l’equilibrio. Tutti stavano cercando di tornare una roccia a valle della diga vecchia, all’altezza della chiesa di Santa Maria Addolorata.

Qui, a quanto pare, ci sarebbe il divieto di balneazione. Quando le gambe dell’amico hanno ceduto, la ragazza è finita in acqua e poi la corrente del fiume Adda l’ha trascinata via per più di un chilometro.

Ragazza 19enne trascinata dal fiume Adda, per fortuna se l’è cavata solo con un grande spavento

I soccorritori hanno battuto tutto il fiume con due elicotteri, uno dei sanitari del 118 e uno dei vigili del fuoco di Malpensa. Insieme a loro anche i sommozzatori volontari di Treviglio e i pompieri di Dalmine.

I soccorritori l’hanno ritrovata alle 20.30 circa: stava camminando su una pista ciclabile a Porto D’Adda, stava tremando e aveva tanta paura, ma stava bene.