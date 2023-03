Una ragazza 22enne è stata investita da un treno fuori dalla stazione a Mestre, in Veneto. La giovane, classe 2000, era originaria della città di Chirignago. Gli inquirenti stanno indagando sul caso per capire se si sia trattato di un gesto volontario oppure di una fatalità. Il traffico ferroviario ha subito, inevitabilmente, ritardi e cancellazioni.

L’investimento ferroviario, poco fuori dalla stazione di Mestre, nel veneziano, ha avuto luogo nel primo pomeriggio di giovedì 9 marzo 2023. Secondo le prime informazioni rese note, a perdere la vita è stata una ragazza veneziana di appena 22 anni.

Tutto è avvenuto intorno alle ore 14.45 di giovedì 9 marzo, lungo la tratta che da Mestre porta a Padova. La giovane ragazza, per motivi ancora da accertare, si trovava sui binari poco fuori dalla stazione di Mestre, quando un treno della linea Padova Venezia l’ha travolta in pieno.

Al momento tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti, per capire se la ragazza veneziana di 22 anni, originaria del Comune di Chirignago, abbia deciso di togliersi la vita o se si tratta solo dell’ennesimo incidente per imprudenza.

Il macchinista alla guida del treno che ha investito la giovane ragazza veneziana non ha potuto far nulla per evitare l’impatto. Gli inquirenti lo hanno ascoltato a lungo, come da prassi in casi come questo. Gli agenti e la Procura continuano a indagare per capire se sia stato un gesto volontario o per quale motivo si trovasse sui binari.

Ragazza 22enne investita da un treno, il traffico ferroviario ha subito molti rallentamenti

Dopo l’investimento da parte di un treno della povera ragazza di 22 anni, la circolazione dei treni ha subito rallentamenti, per permettere all’autorità giudiziaria di eseguire tutti i rilievi del caso sul luogo del decesso.

I treni ad Alta Velocità, gli InterCity e i treni Regionali hanno registrato ritardi fino a 120 minuti. Poi in serata, lentamente, il traffico è ritornato regolare.