Gli inquirenti stanno indagando sul caso della ragazza 23enne morta forse per overdose in provincia di Taranto. I carabinieri hanno trovato il suo corpo ormai privo di vita nella gravina San Marco di Massafra. Accanto al suo cadavere una siringa. Al momento risulta indagato solo il fidanzato. Nessuno aveva denunciato la scomparsa, solo una conoscente.

Il fidanzato convivente della vittima, un ragazzo di 25 anni, ha ricevuto un avviso di garanzia per morte come conseguenza di altro reato. Intanto proseguono le indagini sulla morte della ragazza di 23 anni trovata giovedì scorso in una baracca dentro la gravina San Marco di Massafra.

Il pm Antonio Natale ha disposto prima l’autopsia sul cadavere della giovanissima, che a quanto pare era una consumatrice abituale di droga. E poi ha iscritto nel registro degli indagati del ragazzo di 25 anni. Un atto dovuto per permettere al giovane di nominare un consulente nelle indagini.

Secondo quanto raccontato dal giovane di 25 anni, in quel momento la ragazza si trovava in quella baracca con un’altra persona, oltre a lui, con la quale doveva condividere delle sostanze stupefacenti. La giovane non era nuova all’uso di droghe.

Accanto al cadavere della ragazza di 23 anni, gli agenti intervenuti su segnalazione di una conoscente hanno trovato anche una siringa. L’ipotesi più accreditata è che la giovane donna sia morta a causa di un’overdose di cocaina e metadone.

Fonte foto da Pixabay

Ragazza 23enne morta forse per overdose in una grotta, proseguono le indagini

Il fidanzato della vittima si era addormentato, secondo quanto riferito dal diretto interessato. Quando si è svegliato ha visto il corpo della fidanzata ormai privo di vita e se n’è andato.

Carabinieri

Secondo il suo racconto, avrebbe fatto ritorno nella sua abitazione e avrebbe chiamato i Carabinieri con il telefono della madre. L’autopsia chiarirà le cause del decesso, mentre le indagini dovranno capire se ci sono responsabilità per la sua morte.