Madalina Cojocari è la ragazza di 11 anni che sparisce nel nulla, ma i genitori aspettano un mese per denunciarne la scomparsa. Gli agenti hanno fatto scattare le manette ai loro polsi, con l’accusa di aver messo fine alla sua vita e averne nascosto il corpo. Si cerca in un lago poco distante da dove la bambina è stata vista l’ultima volta.

Madalina Cojocari viveva con i genitori nella Carolina del Sud. Dal 23 novembre scorso non si sa più nulla di lei. I genitori, però, hanno denunciato la sua scomparsa alla polizia solo pochi giorni fa, dopo un mese dal momento in cui la ragazzina è svanita nel nulla.

Secondo le autorità, la mamma, Diana Cojocari, 37 anni, e il suo patrigno Christopher Palmiter, 60 anni, non hanno fatto denuncia fino al 14 dicembre, quando sono andati dal responsabile delle risorse scolastiche della Bailey Middle School, frequentata da Madalina.

Avendo nascosto per così tanto tempo il fatto, gli agenti hanno deciso di far scattare le manette ai loro polsi. La polizia ha iniziato le ricerche per ritrovare la ragazzina di 11 anni. La coppia non ha mai spiegato il motivo per cui ha atteso così tanto per segnalarne la scomparsa.

Continuano le indagini per capire sia perché la coppia abbia tenuto tutto nascosto così a lungo. Sia per capire cosa possa essere successo alla ragazzina che manca da casa da quasi un mese. Di lei si sono perse tutte le tracce.

Ragazza di 11 anni sparisce nel nulla, ma i genitori denunciano il fatto solo un mese dopo

La bimba viveva con la madre Diana e con il patrigno Christopher. I due genitori sono in cella, presso il centro di detenzione della contea di Meclemburgo, e devono rispondere di accuse davvero pesanti.

L’ultima volta l’hanno vista nella sua casa di Cornelius, a 20 miglia a nord di Charlotte. Era il 23 novembre. Aveva un paio di jeans, scarpe Adidas rosa, viola e bianche, una maglietta e una giacca bianche.