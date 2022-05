Aveva detto che doveva andare in bagno. E per questo motivo si era alzata da tavola. Il padre e gli amici presenti in casa non si sono accorti di niente. Improvvisamente la ragazza di 15 anni si butta dal balcone. Purtroppo le ferite erano troppo gravi e l’adolescente, 15enne da pochi giorni, è morta all’ospedale San Camillo di Roma.

Fonte foto da Pixabay

La ragazzina era a casa con il padre e una coppia di amici. Tutti erano a tavola, quando improvvisamente lei si è alzata dicendo che doveva andare in bagno. Invece si è diretta verso un balcone, aprendo la porta finestra. Nessuno si è accorto di quello che stava accadendo.

L’adolescente, che aveva compiuto 15 anni poco tempo prima, era andata a trovare suo padre. I suoi genitori si erano separati 10 anni prima e quel giorno stava pranzando con lui e due ospiti nella sua casa al terzo piano di un palazzo dell’Ardeatino. Qui ha deciso di compiere l’estremo gesto.

La ragazzina di 15 anni non è andata in bagno, ma verso un balcone. Ha aperto la porta finestra e si è lanciata dal terzo piano, un volo di circa 10 metri che purtroppo non le ha lasciato scampo. L’adolescente è morta poco dopo in ospedale per le ferite riportate.

Viveva a Livorno con la mamma dal 2011, quando i genitori avevano deciso di separarsi. Soffriva di disturbi psicologici ed era in cura. Nulla però lasciava presagire a questa decisione. Come ogni mese era andata dal padre. E nessuno poteva immaginare cosa avesse in mente.

La ragazzina ha deciso di farla finita a 15 anni a casa del padre, gettandosi dal terzo piano dell’abitazione che era solita frequentare per trascorrere un po’ di tempo con lui.

A nulla sono valsi i tentativi dei sanitari del 118, prontamente intervenuti, di rianimarla. La ragazza è stata trasportata d’urgenza e in gravissime condizioni al San Camillo di Roma. Ma qui è morta poco dopo. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia dell’Eur guidati dal capitano Pierpaolo Apollo.