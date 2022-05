Purtroppo non ce l’ha fatta la ragazza di 16 anni caduta dal balcone: è morta in ospedale per le ferite riportate che non le hanno dato scampo. Intanto i Carabinieri continuano a indagare sull’incidente che ha causato la morte della giovane adolescente. Gli agenti hanno già ascoltato i genitori della giovane e anche i suoi insegnanti.

Fonte foto da Pixabay

L’adolescente è caduta nella giornata di lunedì 2 maggio dal balcone della sua casa che si trova in via Mattia Battistini a Roma. Subito il ricovero in gravissime condizioni presso l’ospedale Gemelli della Capitale. Nonostante l’intervento d’urgenza i medici non hanno potuto fare niente per salvarle la vita.

La giovane ragazzina è morta a causa delle ferite riportate nella caduta da un’altezza di 12 metri. L’incidente h a avuto luogo nella mattinata di lunedì tra le 10.30 e le 11. I vicini, sentendo un tonfo, sono andati a controllare e hanno trovato il suo corpo riverso nel giardino condominiale.

La ragazza era scalza, le sue condizioni disperate. La ferita alla testa era molto grave. I vicini hanno subito chiamato il 112: sul posto un’ambulanza che l’ha trasferita d’urgenza al Gemelli di Roma, poi l’intervento e la tragica notizia della sua morte.

Le lesioni riportate erano troppo gravi. La giovane non era in casa da sola, c’era anche il fratello, che però in quel momento stava ancora dormendo. L’ipotesi più accreditata è quella del suicidio, ma i Carabinieri continuano a indagare.

Ragazza di 16 anni caduta dal balcone morta a Roma: trovato un compito con un brutto voto

I Carabinieri del gruppo Trastevere hanno ascoltato la famiglia della ragazza. Nel suo zaino gli agenti hanno trovato un compito con un brutto voto: potrebbe essere questo il motivo del suo gesto volontario.

Fonte foto da Pixabay

Gli agenti hanno anche ascoltato gli insegnati della giovane ragazza, che quella mattina non era andata a scuola, rimanendo a casa.