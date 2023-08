I soccorritori purtroppo non hanno potuto far niente per lei

I soccorritori non hanno potuto far niente per lei. Una ragazza di 20 anni perde la vita nel vicentino in un sinistro che ha coinvolto quattro auto. Il sinistro ha avuto luogo nella notte di Ferragosto, il 15 agosto 2023, intorno alle ore 22.30. Diverse persone sono rimaste coinvolte nello scontro che è avvenuto nel comune di Barbarano Mossano, in provincia di Vicenza, in Veneto.

Quattro i veicoli coinvolti nel sinistro che si è tenuto nella notte di Ferragosto a Barbarano Vicentino. La giovane ragazza che ha perso la vita viveva a Nanto, un altro comune della provincia di Vicenza in Veneto.

Altre due persone sono rimaste ferite nello scontro tra le quattro auto coinvolte nell’incidente che ha avuto luogo sulla strada provinciale. La ragazza che ha perso la vita era la conducente di una Fiat Punto.

Sul luogo sono arrivati subito i vigili del fuoco della caserma di Lonigo, in provincia di Vicenza in Veneto. Alcuni pompieri hanno messo in sicurezza il tratto stradale interessato, mentre altri hanno estratto la conducente della Fiat Punto dalle lamiere della sua auto.

Purtroppo per lei i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il medico del Suem ha provato a rianimare la giovanissima, ma per lei non c’era più niente da fare. A quanto pare il decesso è avvenuto sul colpo.

Oltre alla Fiat Punto guidata dalla 20enne che non ce l’ha fatta, altre tre auto sono rimaste coinvolte nell’incidente. I conducenti di una Volkswagen Golf e di una Opel Meriva hanno ricevuto sul luogo le prime cure, per poi essere ricoverati in ospedale.

Rimasto completamente illeso, invece, l’autista della quarta auto, un’altra Volkswagen Golf. Le forze dell’ordine dovranno chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto nella sera di Ferragosto su quel tratto di strada.