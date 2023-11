Una giovane ragazza di 21 anni ha perso la vita in autostrada, mentre stava tornando da un concorso per diventare Carabiniere. I suoi sogni si sono infranti a bordo della sua auto

Giovanna Brancati non ce l’ha fatta. La ragazza di 21 anni perde la vita in autostrada, mentre era alla guida della sua auto. Aveva appena partecipato al concorso per diventare Carabiniere. Ma il suo sogno è stato infranto improvvisamente sulla strada che la stava riportando a casa. Purtroppo il sinistro sulla A1, mentre era in auto con il padre, che guidava il mezzo le è risultato fatale.

La ragazza di 21 anni era a bordo dell’auto con il padre che era alla guida. Stava rientrando in Calabria, dopo aver partecipato a Roma a un concorso per diventare Carabiniere. Improvvisamente, nel tratto di autostrada A1 tra Frosinone e Ceprano, l’impatto fatale.

Il padre che stava guidando la macchina è rimasto ferito nell’impatto che, invece, ha provocato il decesso praticamente sul colpo per la giovane di 21 anni, che viveva in provincia di Reggio Calabria.

Dopo il diploma al liceo delle scienze umane Tommaso Gulli di Reggio Calabria, la giovane aveva deciso di intraprendere il percorso che l’avrebbe portata a far parte dell’Arma dei Carabinieri. Negli ultimi mesi aveva studiato molto per superare le prove del concorso al quale aveva appena partecipato a Roma.

Il padre aveva deciso di accompagnarla in auto, per non farla andare da sola. La ragazza aveva svolto il concorso e con il genitore si apprestava a tornare a casa. Ma la oro auto, per cause ancora da accertare, si è ribaltata finendo la sua corsa contro la carreggiata del guardrail.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Probabilmente il padre di Giovanna Brancati ha avuto un malore che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo.

Tante persone si sono strette alla famiglia della ragazza di 21 anni di Ravagnese. Il suo docente di religione, don Paolo Ielo, oggi parroco di Condera, ha pubblicato su Facebook un messaggio che lei le aveva scritto pochi giorni fa.