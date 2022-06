I soccorritori non hanno potuto far niente per lei

Tragedia a Brugherio in provincia di Monza, dove una ragazza di 22 anni incinta muore cadendo dal balcone. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto far niente per salvarle la vita. La giovane, di origini egiziane, è morta praticamente sul colpo. I parenti della vittima hanno raccontato che era già al quinto mese di gravidanza.

Fonte foto da Pixabay

Nel pomeriggio di lunedì 27 giugno una ragazza di origini egiziane è precipitata dalla finestra di casa sua. Incinta al quinto mese di gravidanza, è caduta dal secondo piano della sua abitazione che si trova a Brugherio, in Lombardia, in zona Edilnord.

La ragazza conviveva con un suo connazionale, che lavora in una ditta che si occupa di pulizie. Quando hanno appreso della tragica e fatale caduta, i parenti della vittima hanno subito raggiunto la casa, dove i Carabinieri hanno iniziato a fare delle domande per capire se si tratta di suicidio, di incidente o di omicidio.

Sul posto, subito dopo l’incidente, sono arrivati i militari della Compagnia di Monza e il medico legale. Purtroppo i soccorritori del 118 allertati non hanno potuto far nulla per poter salvare la vita alla giovane donna al quinto mese di gravidanza.

Gli uomini dell’Arma hanno già ascoltato tutti coloro che potevano avere informazioni sull’incidente. E, da quanto si apprende da fonti investigative, mentre le indagini vanno avanti, non si esclude nessuna ipotesi. Bisogna ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Ragazza di 22 anni incinta muore cadendo dal balcone di casa sua a Brugherio

La tragedia ha scosso tutta la comunità di Brugherio. L’incidente ha avuto luogo nella casa della ragazza 22enne, che si trova in viale De Portici, in un complesso residenziale della zona.

I soccorritori hanno fatto di tutto per poter tentare di rianimarla. Ma per lei e per il bimbo che portava in grembo non c’è stato nulla da fare. La giovane donna è morta praticamente sul colpo.