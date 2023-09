Stava facendo un'escursione in montagna, nel vicentino, la ragazza di 22 anni che ha perso la vita. Non hanno potuto fare nulla per lei, è precipitata da una ferrata

Tragedia sulla Ferrata delle Anguane, nel comune di Valdastico, in provincia di Vicenza. Una ragazza di 22 anni perde la vita in montagna, cadendo dalla ferrata, mentre si trovava da sola a fare un’escursione. La giovane è caduta nel vuoto. Si è fermata solo 150 metri più in basso. Per lei, però, non c’era più niente da fare. A nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori di aiutarla.

Domenica 24 settembre 2023, la ragazza di 22 anni aveva deciso di andare a fare un’escursione. Purtroppo ha perso la vita cadendo dalla Ferrata delle Anguane nel comune di Valdastico, in provincia di Vicenza.

Erano circa le 13.20 quando la Centrale del Suem di Vicenza ha ricevuto molte segnalazioni da alcuni escursionisti che hanno assistito alla caduta della giovane dalla ferrata. Subito una squadra del soccorso alpino di Arsiero è arrivata sul posto, ma per la 22enne non c’era più nulla da fare.

I soccorritori hanno ritrovato alla base della parete, 50 metri sotto il sentiero, il corpo della 22enne, che era salita da sola ed era arrivata sulla parte più alta dell’itinerario attrezzato, che in quel momento era pieno di escursionisti.

Per cause ancora da accertare, la ragazza è caduta nel vuoto, 150 metri più giù. Soccorritori e medici hanno raggiunto il corpo della donna, anche con l’aiuto di un elicottero arrivato da Verona. Ma non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Ragazza di 22 anni perde la vita in montagna: i soccorritori, allertati da altri escursionisti, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso

La ragazza di 22 anni si chiamava Martina Benedetti. Il suo corpo è stato poi trasportato al campo sportivo di Valdastico, dove un carro funebre e i Carabinieri sono andati a prenderla. Con loro anche il padre che l’attendeva alla base dell’itinerario attrezzato.

I Carabinieri stanno indagando per capire cosa possa essere accaduto alla giovane.