Sotto shock la città di Milano e in particolare in quartiere di Città Studi, per quanto accaduto intorno alle 17:00 di ieri pomeriggio, lunedì 16 maggio. Una ragazza di 24 anni è precipitata dal quarto piano di un condominio situato in via Luigi Luzzati. Inutili tutti i tentativi di rianimarla, la giovane è morta per i gravissimi traumi riportati nella caduta.

Due tragedie assurde che ieri , in poche ore, hanno sconvolto la città di Milano e la sua provincia.

Nelle prime ore del mattino, gli abitanti di Villastanza di Parabiago, un piccolo comune nel milanese, sono stati svegliati dalle sirene delle ambulanze e dalle pale di un elisoccorso.

I medici sono intervenuti dopo che i genitori di un ragazzo di 25 anni del posto li hanno contattati, poiché avevano trovato loro figlio in preda ad una forte crisi cardiaca e respiratoria.

Immediato il suo trasporto all’ospedale di Legnano e già durante il percorso i soccorritori hanno attuato tutte le fasi della rianimazione. Purtroppo, nonostante gli sforzi, i medici hanno dovuto constatare il decesso del giovane, soltanto pochi minuti dopo il suo arrivo nella struttura.

La tragedia della ragazza di 24 anni

Il più tragico degli epiloghi è toccato poi, intorno alle 17:00 del pomeriggio, anche ad una ragazza di 24 anni originaria e residente di Milano.

Alcuni passanti, che si trovavano nel quartiere Città Studi e più precisamente in via Luigi Luzzati, hanno assistito alla caduta della giovane dal balcone di quella che poi è risultata essere casa sua, al quarto piano di un condominio.

Gli stessi passanti hanno subito chiamato il 112 e richiesto l’intervento dei soccorsi. I paramedici sono giunti sul posto in pochi minuti ed hanno subito provato a rianimare la ragazza. Purtroppo, a nulla sono valsi gli sforzi e i dottori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco e gli agenti di Polizia, che hanno messo in sicurezza la zona per poi poter avviare le indagini.

Si cercherà di capire quale sia stato il motivo della caduta della ragazza e, al momento non si esclude che la 24enne si sia gettata volontariamente. Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni.