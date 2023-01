Si chiamava Donatella Hodo. La ragazza di 26 anni prima scrive a Maria De Filippi, per chiederle di aiutarla a cambiare vita e ricominciare, dopo l’arresto e la condanna. Poi decide di togliersi la vita mentre si trova in cella. A quanto pare quell’ultima lettera disperata non è mai arrivata alla nota conduttrice televisiva italiana.

Presa dalla sconforto Donatella Hodo ha deciso di scrivere a un volto televisivo davvero molto amato dal pubblico italiano. La giovane ragazza albanese di 26 anni le aveva scritto una lettera accorata, nella speranza di poter uscire da una situazione difficile in cui si trovava.

Ciao Maria, ti scrivo questa lettera per raccontarti la mia storia e per chiederti aiuto. Mi chiamo Donatella Hodo, ho appena compiuto 26 anni, sono di origini albanesi ma sono cresciuta in Italia. Ora purtroppo mi trovo nel carcere di Montorio, sono finita qui perché ho avuto un’infanzia e un’adolescenza difficili con tanti problemi, non ho avuto la forza di reagire e mi sono buttata nella droga…

La ragazza 26enne ha inviato la lettera dalla struttura penitenziaria veronese di Montorio, il 10 ottobre del 2020. Un anno e 11 mesi dopo, nella notte tra l’1 e il 2 agosto 2022, la decisione di farla finita.

La 26enne ha inalato gas dal fornelletto che aveva in cella. Voleva cambiare, ricominciare, lasciarsi un passato di droga e furti alle spalle. Aveva riposto le sue speranze in un personaggio televisivo, che però non ha mai avuto la sua lettera.

Ragazza di 26 anni scrive a Maria De Filippi, ma la lettera non arriva mai a destinazione

Maria…Ho 26 anni, ho ancora una vita davanti, voglio sistemarmi, avere un futuro, riprendere i rapporti con la mia meravigliosa famiglia… Oggi ho la voglia, il coraggio di voler cambiare, voglio ricominciare e lasciarmi tutto alle spalle, ho bisogno di un aiuto, di trovare un lavoro…

La lettera non è mai arrivata alla conduttrice ed è tornata a casa dal papà Nevruz adesso che la figlia non c’è più.