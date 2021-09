Tragedia in Toscana: per un terribile incidente stradale che ha avuto luogo alle porte di Arezzo, una ragazza di 27 anni muore. I soccorritori non hanno potuto far niente per salvare la vita della giovane, conosciuta perché lavorava come commessa in un supermercato. Tutta la comunità si stringe alla famiglia della 27enne deceduta per le ferite riportate nello schianto.

Fonte foto da Pixabay

Diana Cuseri aveva solo 27 anni ed era originaria di Subbiano, comune in provincia di Arezzo, in Toscana. Da qualche tempo era andata a vivere a Foiano della Chiana, sempre nella stessa provincia toscana. Aveva deciso di convivere con il fidanzato.

Giovedì 16 settembre, quando ancora era mattino presto, intorno alle ore 6 del mattino, la giovane guidava la sua auto che improvvisamente è andata fuori strada. Si trovava sulla E78, alle porte del Comune toscano, all’incirca all’altezza dell‘Equestrian Center, tra l’uscita di Pieve al Toppo e Ripa di Olmo.

La giovane è finita fuori strada con la sua automobile, andando a scontrarsi contro un albero. Purtroppo per la ragazza, che lavorava come commessa al Conad di via Guido Monaco, l’ex Santaprisca, non c’è stato niente da fare.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, con un’ambulanza e un’automedica. I sanitari hanno provato a rianimare la donna, ma purtroppo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Fonte foto da Pixabay

Ragazza di 27 anni muore ad Arezzo, perché è uscita di strada con la sua auto?

Ancora non si sa nulla sulla reale dinamica dell’incidente. Forse la giovane ha avuto un colpo di sonno o forse ha avuto un impatto con un animale che all’improvviso le ha attraversato la strada.

Fonte foto da Pixabay

Gli agenti hanno già compiuto tutti i rilievi del caso: sul luogo del sinistro sono arrivati la Municipale e la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco. L’auto era completamente distrutta.

