Ragazza incinta trovata senza vita, fermato il fidanzato: “Voleva che abortisse”

L’orribile vicenda arriva da Stanford, in Florida. Una ragazza incinta di 18 anni ha perso la vita per mano del suo fidanzato. Il suo corpo è stato trovato in un’auto. Purtroppo per lei e per il bambino non c’era ormai più nulla da fare.

Le forze dell’ordine hanno subito avviato le indagini e hanno scoperto chi era l’autore del delitto. Il fidanzato ventunenne, Donovan Faison, ha tolto la vita alla sua fidanzata diciottenne Kaylin Fiengo, perché lei si era rifiutata di abortire. Non voleva diventare padre e così si è disfatto della ragazza e del bimbo che stava crescendo nel suo grembo.

Il ventunenne è stato rintracciato dopo 10 mesi di indagini e ora si trova in carcere. Dalla ricostruzione del delitto, è emerso che il ragazzo si era incontrato con la diciottenne a Coastline Park. Durante una discussione, ha aperto il fuoco contro la futura mamma e poi l’ha lasciata ormai priva di vita all’interno della sua vettura.

È stato un agente di pattuglia della polizia di Stanford a fare la triste scoperta. Il capo della polizia dichiarato:

Dopo quasi 10 mesi di indagini approfondite, oggi si è arrivati ad un punto fermo. I nostri investigatori hanno fatto in modo che ogni possibile frammento di prova fosse processato e analizzato al fine di consegnare l’assassino di Kaylin alla giustizia.

La ragazza incinta voleva tenere il bambino

Kaylin era incinta di 3 mesi. Dall’inizio della gravidanza, tra i due erano nate discussioni quotidiane, come hanno raccontato gli amici e i familiari. Il motivo era sempre lo stesso, lui voleva che lei abortisse, ma la ragazza voleva tenere quel bambino e diventare madre. La diciottenne era già mamma di un bambino di un anno di nome Ace: