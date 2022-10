Aveva avuto diagnosi di depressione e già due volte aveva tentato di togliersi la vita. Una ragazza sopravvissuta a un attentato nel 2016 ha deciso di ricorrere all’eutanasia. Shanti De Corte era una ragazza belga di 23 anni sopravvissuta all’attentato all’aeroporto di Zaventem di Bruxelles, il 22 marzo del 2016.

Fonte foto da Pixabay

Shanti De Corte ha deciso di lasciare questa terra, a causa della depressione e del disturbo da stress post-traumatico che dal 2016 aveva reso la sua vita un inferno, da quel giorno in cui era miracolosamente sopravvissuta a un attentato in aeroporto.

Shanti De Corte il 22 marzo del 2016 si trovava all’aeroporto di Zaventem, quando gli attivisti dell’Isis hanno colpito duramente. Non ha mai accettato il fatto di essere uno dei sopravvissuti. E per questo motivo ha deciso di andarsene via.

La vita di Shanti si è spenta per sua volontà lo scorso 7 maggio. A ottobre l’emittente televisiva belga Rtbf nel programma Investigation ha raccontato la sua storia. L’incubo è iniziato quando la ragazza, allora 17enne, stava per partire in gita per Roma con i compagni di classe della scuola Santa Rita di Kontich, in provincia di Anversa.

Alle 8 del mattino l’Isis aveva programmato un attentato. Lei è uscita illesa, ma psicologicamente a pezzi per quello che è successo. Ha anche vissuto per qualche tempo in una struttura psichiatrica, dove era in cura con antidepressivi, che però non l’hanno aiutata.

Nel 2018 e nel 2020 ha tentato di togliersi la vita. Arrivava a prendere fino a 11 antidepressivi al giorno, senza i quali non poteva andare avanti. A inizio 2022 due neuropsichiatri hanno deciso di accogliere la sua domanda di eutanasia.

La giovane si è spenta il 7 maggio con la sua famiglia accanto. Quete le sue ultime parole su Facebook:

È stata una vita di risate e lacrime, fino all’ultimo giorno. Ho amato e mi è stato concesso di sapere cos’è il vero amore. Me ne vado in pace. Sappiate che già mi mancate.