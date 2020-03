Ragazza trapiantata e immunodepressa con tosse e febbre chiede che le venga fatto un tampone Giorgia è una ragazza trapiantata e immunodepressa. Da giorni ha tosse e febbre. Chiede a gran voce che le venga fatto un tampone per il Coronavirus

Giorgia è una ragazza che da giorni ha febbre e tosse e ha paura di avere il Covid-19. Lei teme più di tutti gli altri perché ha subito di recente un trapianto al fegato. Ed è immunodepressa. Appartiene a quella fascia della popolazione che è più a rischio. E prega che qualcuno venga a casa per farle un tampone per il Coronavirus.

Giorgia Benusiglio è una ragazza che da anni è immunodepressa. Ha subito un trapianto di fegato e quindi ha paura in questo momento in cui il Coronavirus si porta via chi è anziano e chi è immunodepresso. Da una settimana soffre di tosse secca, febbre alta e ha anche difficoltà respiratorie. Sospetta di aver contratto il Coronavirus e teme per la sua vita perché sa di essere un paziente a rischio.

Ha già chiesto più volte di essere sottoposta al tampone per il Covid-19 ma nessuno le ha ancora risposto. “Perché ai vip viene fatto il tampone a casa anche se asintomatici mentre a me viene negato?”, si è chiesta la ragazza.

“Quando ti manca l’aria, fai fatica a gestire il tutto. Io vorrei fare il tampone perché sappiamo che se dovesse peggiorare, la situazione si aggrava in maniera estremamente rapida”.

La situazione è delicata e difficile per tutti, ma per persone come Giorgia lo è ancora di più, come ha raccontato la stessa ragazza in una videointervista rilasciata al sito Fanpage. Il fidanzato ha provato a contattare i numeri appositi per chiedere un tampone perché lei non aveva più nemmeno il fiato.

L’Ospedale Niguarda le ha prescritto una terapia, che avrebbe avuto bisogno di un ricovero ma in questo momento il rischio di contrarre il virus era alto. Ma senza ricovero, niente tampone.

Le hanno dato dei farmaci da prendere, ma molti non poteva prenderli perché è allergica o non sono compatibili con il trapianto di fegato. Perché non si fa un tampone in questo caso?