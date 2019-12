Ragazzina bullizzata vuole assomigliare alla Barbie e non smetterà di sottoporsi a interventi chirurgici Una ragazzina che è stata vittima di bullismo crescendo ha deciso di assomigliare al suo idolo, la Barbie. Non smetterà di sottoporsi a interventi chirurgici per raggiungere il suo obiettivo. Ecco com'è diventata...

Rachel Evans è una donna cresciuta a Londra. Quando era un’adolescente, purtroppo, è stata vittima di bullismo. Per lei era difficile capire chi fosse davvero, trovare la sua strada, la sua identità. Così crescendo ha deciso di assomigliare al suo idolo, la bambola Barbie. Non smetterà di sottoporsi a interventi chirurgici pur di essere come lei.

Oggi Rachel Evans è conosciuta come la Barbie vivente. Guardando indietro ricorda con amarezza e tristezza il suo passato. L’infanzia per lei non è stata facile. E ancora più difficile è stato il periodo dell’adolescenza.

Quando frequentava il liceo, infatti, secondo quanto raccontato dalla diretta interessata, veniva picchiata dai suoi compagni. Ed era vittima di bullismo. I bambini e i ragazzi, che sanno essere molto crudeli, la prendevano in giro perché non aveva un papà. E perché la madre soffriva di depressione. Era la vittima perfetta per i bulli, che non consideravano i suoi sentimenti.

Per superare gli attacchi di depressione di cui soffriva, Rachel Evans è andata in terapia. Poi un giorno, quando era diventata ormai grande, ha scoperto di avere una grande passione per il colore rosa. Più si vestiva di questa tonalità, più si sentiva felice. Decise di cambiare stile di vita e di ispirarsi alla regina del rosa, alla Barbie, che per lei era diventata fonte di ispirazione. Lo era in particolare il messaggio che da molto tempo accompagna il gioco per bambini: “Puoi essere qualsiasi cosa”. Puoi diventare chiunque tu voglia. E così Rachel Evans ha deciso di diventare una Barbie.

Da quel giorno si è sottoposta a innumerevoli interventi di chirurgia plastica per assomigliare alla bambola bionda della Mattel. Più di 100 operazioni estetiche, come protesi mammarie, filler, botox e molto altro.

Oggi vive in una casa che assomiglia alla Barbie Dreamhouse con cui giocano spesso anche i nostri bambini. E il suo guardaroba ricorda quello della bambola.

Lei continuerà fino a che potrà a sottoporsi a interventi per poter essere come la Barbie e combattere i segni dell’invecchiamento.