È giallo ad Altenkirchen, Westerwald, una città della Renania-Palatinato. Una ragazzina di 12 anni è stata trovata senza vita in una foresta in Germania. Luise F. doveva andare a trovare una persona che conosceva: questo quello che trapela da fonti investigative, anche se gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sul caso. Il suo corpo sarà sottoposto ad autopsia per determinare le cause del decesso.

I primi indizi porterebbero a credere che si tratti di delitto, anche se non si sa se al momento non si parla di delitto a sfondo sessuale. Come hanno spiegato i media locali, le indagini sono in pieno svolgimento e vengono battute tutte le piste, senza scartare alcuna ipotesi.

Stiamo indagando in tutte le direzioni.

Queste le parole dell’alto procuratore Mario Mannweiler, che ha voluto spiegare a che punto sono le indagini, anche se non ha aggiunto altri elementi. Anche perché gli investigatori stanno ancora indagando e troppe informazioni potrebbero nuocere alla ricerca del possibile colpevole.

Non si sa ancora, ad esempio, se il luogo dove il corpo della giovane ragazza è stato trovato sia lo stesso dove ha anche trovato il decesso la 12enne. La polizia criminale di Coblenza va avanti con le indagini.

La polizia non fornisce ulteriori dettagli sul ritrovamento del corpo della giovane ragazza. Il motivo è sia per evitare di inquinare le prove e rallentare le indagini, sia per tutelare la famiglia della giovanissima.

Ragazzina di 12 anni trovata senza vita in Germania: la Polizia indaga su un caso misterioso

La ragazza era originaria di Freudenberg, nel Siegerland. Domenica 12 marzo, nel pomeriggio, era andata a trovare un amico nel sobborgo di Hohenhain. Verso le 17.30 aveva preso la strada del ritorno verso casa, prendendo un percorso nella foresta, perché era il più breve.

Il corpo, però, è stato trovato nella direzione opposta, quindi non nella strada verso casa sua. La polizia l’ha cercata a lungo dopo la denuncia di scomparsa della famiglia, ma dopo 24 ore hanno trovato il suo corpo senza vita.