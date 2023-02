Lutto in provincia di Teramo, nella città di Ancarano. Ragazzino di 12 anni cade dall’altalena e perde la vita. Il giovanissimo si trovava nel giardino davanti casa a giocare ed era salito sull’altalena. Si stava dondolando, quando, dopo la caduta, avrebbe sbattuto in modo molto forte la testa a terra. Purtroppo i soccorritori, prontamente intervenuti, non hanno potuto far nulla per salvargli la vita.

Non si sa molto altro su una vicenda che ha scosso tutti. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, visto che stanno procedendo con le indagini. Quello che si sa è che il ragazzino ha perso la vita intorno alle 19.30 di lunedì 13 febbraio, poco prima di cena.

I genitori, quando si sono accorti di quanto era accaduto, hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza medicalizzata dell’ospedale di Sant’Omero. I sanitari giunti sul luogo, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzino di 12 anni.

Il corpo senza vita del ragazzino di soli 12 anni si trova ora all’obitorio dell’ospedale Mazzini di Teramo. Il pm di turno, Silvia Scamurra, a disposto, infatti una ricognizione sul corpo. Solo in seguito il pubblico ministero deciderà se fare anche l’autopsia o restituire la salma alla famiglia.

I Carabinieri della locale stazione e della compagnia di Alba Adriatica hanno fatto tutti i rilievi del caso, per indagare su un caso che ha sconvolto la comunità locale. Il ragazzino aveva solo 12 anni.

Secondo una prima ricostruzione, pare che il ragazzino di 12 anni si stesse dondolando sull’altalena che si trovava nel giardino proprio di fronte alla casa. Sarebbe improvvisamente caduto e avrebbe battuto forte la testa a terra.

Ovviamente non si sa ancora quando si terranno i funerali e quando famigliari e amici potranno dire addio al giovane ragazzino.